«La Bulla in mostra», ecco il premio per i giovani orafi

Giovedì 18 Luglio 2019, 11:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si terrà lunedì 22 luglio alle ore 19.30 presso il palazzo della scuola orafa La Bulla, la 2^ edizione del Premio “La Bulla in mostra” esposizione delle opere degli allievi e gli allievi del Creative Lab della scuola orafa, i quali saranno chiamati a preparare dei gioielli e a presentarli al giudizio di una commissione di esperti.A giudicare i manufatti realizzati con materiali nobili e non nobili una giuria composta da Mario Zaccaria, presidente della commissione e Presidente dell’Ussi Campania; Massimo Vernetti Presidente della Confcommercio Napoli; Chiara Marciani Assessore alla Formazione della Regione Campania; Rossella Paliotto presidente Fondazione Banco di Napoli; Nino Daniele Assessore alla Cultura del Comune di Napoli; la giornalista Ann Paola Merone; Patrizia Gargiulo, Presidente dell’Associazione Donna per il Sociale; Marina Lebro, Docente dell’ Accademia della Moda e Accademia delle belle arti; Alfonso Presta imprenditore, Cristina D’Angelo, Alessandro Sarracino, consiglieri Consorzio Antico Borgo Orefici; la professoressa presidente Associazione “Artur” Maria Luisa Iavarone.Ad esporre manufatti, 18 partecipanti, suddivisi in due categorie (scuola orafa Creative Lab) che sono stati seguiti dai docenti Salvatore e Michele Garofalo, Ilaria Mainini.Ai vincitori delle due categorie sarà consegnata la cassetta con gli attrezzi da orafo donata dall’Antico Borgo Orefici.La serata sarà presentata dal giornalista Rosario Mazzitelli.«Una seconda edizione - spiega Roberto De Laurentiis, presidente del Consorzio Antico Borgo Orefici - che è un punto d’arrivo di una realtà che a Napoli funziona grazie soprattutto alle aziende del Consorzio che da anni, instancabilmente e con passione, portano avanti questa antica tradizione. Dopo tempo, grandi gruppi nazionale e internazionali che operano nel settore orafo, oggi, puntano forte sui nostri giovani e le nostre aziende. Basti pensare che nell’ultimo anno ben 14 ragazzi, tra cui anche il vincitore della 1^ edizione de “La Bulla in mostra”, hanno trovato un impiego stabile in grandi realtà aziendali. Un lavoro fatto quotidianamente sul territorio il nostro, che si arricchisce anche di progetti a carattere sociale come “Polis Mercato” contro la dispersione scolastica, messo in campo in sinergia con il Campo del Moricino e con l’Elena di Savoia. Solo tra il 2018 e il 1029 sono stati ben 12 i giovanissimi strappati alla strada e alla criminalità e avviati al lavoro».