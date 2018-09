La «by night» italiana a portata di clic grazie all'impegno di un team napoletano

Mercoledì 5 Settembre 2018, 17:29

«Oggi pomeriggio a Rimini, stasera a Riccione, ma non dimentichiamo che domani ci aspettano a Gallipoli, ovviamente portiamo più bagagli perchè dopo andiamo a Porto Cervo per poi farci una capatina a Barcellona, ovviamente non dimentichiamo che nel fine settimana abbiamo 5 serate a Napoli, la nostra città». È la vita della redazione del portale Discoteche.it, uomini e donne che vivono e raccontano la notte. Si potrebbe definire il lavoro più bello del mondo e chi lo svolge è un gruppo di napoletani capitanato da Claudio Ferrara e Luigi Concilio, affiancati da redazioni e quindi personale in tutta Italia.Discoteche.it è l'unico portale ufficiale italiano dedicato alla vita notturna, alla cosiddetta by night, edito dal Silb (Sindacato Italiano Locali da Ballo) presieduto da Maurizio Pasca, anche presidente Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), e gestito dalla Effeccì Media Company s.r.l. di Napoli, azienda leader nel settore della comunicazione fondata dallo stesso Ferrara insieme a Concilio, la sede centrale è a Roma, nel palazzo della Confcommercio Italia, dove ha sede il Silb e la sede operativa a Napoli, ed è da li che parte tutto, che nascono le idee, e sempre di comune accordo con il Silb, si sviluppano.Tra le redazioni più attive, oltre a quella napoletana, quest'estate si sono distinte le redazioni della riviera romagnola e pugliese, gestite dal giovane riminese Demetrio Savoretti che ha portato alla ribalta nazionale serate di locali come l'Altromondo Studios, Cocoricò, Praja, Mia Clubbing, La Capannina di Forte dei Marmi, Oasi Quattro Colonne e beach party come quelli del Samsara Beach di Riccione e Gallipoli, oltre ai tantissimi locali da ballo del sud Italia che attraverso il portale hanno trovato un'ottima visibilità, collaborandone a loro volta alla sua sua crescita.«Collaborare con grandi strutture italiane ci ha fatto crescere molto – dichiarano Ferrara e Concilio – siamo riusciti ad essere come si suol dire “primi sulla notizia”, e nello stesso tempo siamo cresciuti molto perchè affiancare il nostro nome a strutture del genere non è poco, sia per la loro fama, sia perchè sono affiancati da grandi professionisti della comunicazione con i quali abbiamo collaborato, un nome che merita di essere citato è Lorenzo Tiezzi».Un lavoro che ha dell'incredibile insomma, un lavoro in cui i redattori non guardano mai l'orologio aspettando il timbro del cartellino, anzi, un lavoro che fa dimenticare probabilmente gli stereotipi dei normali lavori legati ad orari e in alcuni casi anche noia.Il lavoro di questi ragazzi è quindi fare pubbliche relazioni con gestori e proprietari di locali, raggiungere le strutture, divertirsi, guardare l'altra gente che si diverte, parlare con i deejay e intervistarli, dopodiché raccontarlo e, andare a letto presto... alle 6 del mattino, per poi ripartire per un'altra città in un'altra grande discoteca, ma prima di andare a letto, passare tutte le foto e le notizie alla redazione per farle pubblicare in tempo reale.«Fino a qualche tempo fa non conoscevamo nemmeno l'esistenza di questo portale – proseguono Ferrara e Concilio – ma dopo l'incontro con il Silb e con il suo presidente nazionale Maurizio Pasca, siamo venuti a conoscenza di un grande mondo e di una grandissima realtà, e subito abbiamo deciso di tuffarci in quest'avventura, che man mano sta diventando sempre più articolata e grande».Discoteche.it non è una semplice guida alla by night, ma è il portale ufficiale della by night italiana, riconosciuto a tutti gli effetti dagli organi nazionali preposti e quindi l'unico in grado di muoversi nella nightlife nazionale a 360°. Negli ultimi tempi il sito è entrato nell'empireo dei siti web italiani, posizionandosi tra i primi 40.000 su oltre 15 milioni di siti, ma dalla redazione il messaggio è che non basta, ogni giorno si lavora per raggiungere obiettivi, risultati, e soprattutto scalare posizioni riuscendo a piazzarsi tra i primi siti italiani.