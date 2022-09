Napoli, la rassegna «La Capsula del tempo» nel parco storico dell'Edenlandia

Parte questo fine settimana e continua fino a dicembre al parco storico dell'Edenlandia "La capsula del tempo", la rassegna di teatro, danza, musica e circo, ideata e realizzata da Mestieri del Palco, in partenariato con Baracca dei Buffoni e ArtGarage in collaborazione con Edenlandia, CRASC, EMMEPI Srl., finanziata dal comune di Napoli e dal Ministero della Cultura, sotto la direzione artistica e organizzativa di Beatrice Baino e con la segreteria organizzativa Diana Di Paolo e Giulia Menna.

L’iniziativa si articola in una ricca proposta artistica e didattica di natura multidisciplinare incentrata sul teatro, sulla danza, sulla musica e sul circo. Un contenitore appositamente preparato per conservare oggetti o informazioni destinate ad essere ritrovate in un'epoca futura, un oggetto speciale appositamente ideato per essere inaugurato e poi essere riaperto dopo un certo numero di anni.

Molte capsule del tempo sono preparate da singole persone, altre vengono deposte in cerimonie di inaugurazione di edifici o eventi importanti. Il contenuto di solito comprende oggetti rappresentativi dell'epoca: giornali, registrazioni, fotografie, monete, ecc. Quella all'Edenlandia sarà, però, diversa: i protagonisti della creazione della capsula del tempo, che viaggerà fino al 2065, saranno le persone che il futuro se lo immaginano senza sforzo, i bambini e i ragazzi. Saranno raccolti disegni e brevi testi ispirati al futuro, ma anche messaggi per le generazioni future oi per persone specifiche (figli, nipoti ecc.). Possono presentare lavori persone di tutte le età. In attesa della cerimonia di istallazione della capsula del tempo, per circa tre mesi ad Edenlandia si svolgeranno spettacoli e laboratori tutti ad ingresso gratuito.

Calendario degli appuntamenti

24 e 25 Settembre, dalle 19 alle 22, "La capsula del tempo" (evento promozionale)

Il nostro Doc e la sua Delorean saranno nel parco per incontrare appassionati e curiosi. Un omaggio al capolavoro prodotto da Spielberg e diretto da Zemeckis Ritorno al futuro.

30 Settembre, Inaugurazione progetto, alle 20.30, "Fleur"

Compagnia Baracca dei Buffoni

Ispirato alla bellezza dei fiori, Fleur è una parata di grande impatto poetico-emozionale. Lo spettacolo non è solo visivo, ma anche olfattivo. La semina, la fioritura e la composizione floreale diventano il motivo che scatena i cinque personaggi in una serie di coreografie e interazioni con il pubblico.

A seguire al Teatro PalaEden: Degustazione della “Graffa di Edenlandia” e il concerto "Via Napoli - da Pergolesi a Pino Daniele" di Lino Cannavacciuolo

Con Lino Cannavacciuolo (violino), Piero De Asmundis (piano), Gigi De Rienzo (basso), Vittorio Riva (batteria) e un ospite a sorpresa. Via Napoli è una strada che congiunge la città di Pozzuoli, terra natia del violinista flegreo, a Napoli, da sempre suo punto di riferimento musicale e culturale. Il progetto, con una formazione in “quartetto” si articola in diverse tracce sonore, mischiando composizioni “storiche” con brani “originali”, muovendosi tra tradizioni “colte”, e “popolari” propriamente dette.

Dal 01 al 31 Ottobre, tutti i weekend dalle 19.00, "Misteri e leggende: L’ora d’aria"

compagnia Le Streghe del Palco con Giulia Menna, Mauro Palumbo e Pietro Tammaro

L’ora d’aria è una performance e un esperimento sociale.

Gli attori della compagnia si alterneranno in uno psico-gioco per indagare sulle paure più recondite dell’animo umano, ispirate agli ospedali psichiatrici.

Dal 4 Ottobre e all’8 Dicembre, Laboratorio di circo “Dall’attore al saltimbanco”

Laboratorio multidisciplinare teorico-pratico sull’arte del Circo del teatro e delle arti performative: metodo integrato per una gioiosa pratica dello stare insieme attraverso l’espressione artistica. Il laboratorio, totalmente gratuito, si realizzerà negli spazi del PalaEden e negli spazi aperti del parco e si concluderà con la parata “Scugnizzo Circus” che si terrà il giorno 08 Dicembre e in occasione dell’istallazione della capsula del tempo

29 Ottobre, alle 20.00, "Sconcerto d’amore"

Spettacolo di circo della Compagnia Nando e Maila

Un concerto-spettacolo innovativo, che porta in scena una storia d’amore travagliata, nella quale ognuno di noi può riconoscersi, attraverso l’ironia e le “Acrobazie Musicali” di una coppia in disaccordo. Sconcerto d’amore è un concerto-spettacolo comico con acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore.

La Compagnia è stata fondata nel 1997 da Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani, è riconosciuta e sostenuta dal Ministero della Cultura come impresa di produzione di circo contemporaneo e di innovazione.



10 Dicembre, alle19.00 e alle 20.00, Spettacolo della Compagnia "Grande Cantagiro Barattoli"

Il Grande Cantagiro Barattoli lavora abitualmente in Italia e in Europa. Vincitore del Festival Musica nelle Aie 2014, ha scelto le strade e le piazze d’Europa come cornice per i propri spettacoli, nati e pensati principalmente per gli spazi aperti, sempre in viaggio, a tramandare l'antica tradizione del musicista ambulante con le sue marionette danzanti, alla ricerca di nuovi angoli di strada dove portare meraviglia.

Un teatrino musicale viaggiante che non smette di stupire dai bambini agli adulti con canti e melodie che raccontano di sbornie, d’amore, di emigrazione, musiche arrangiate e personalizzate, sostenute da ritmi incalzanti e ballerecci. Canti di Francia e di Spagna, canti d’Irlanda e del sud Italia, a volte, cori di marinai.

07 Ottobre, 25 e 26 Novembre, allec19.00 e alle 20.00, "Ethnè – danze dal mondo"

Rassegna di danza a cura de Le Streghe del Palco

Presenza ormai ben nota e accolta nella vita del parco, la compagnia C.R.A.S.C. proporrà interventi di danza da varie nazioni del mondo. Come fa già da due edizioni, ETHNE racconta le peculiarità di ogni ballo e delle culture che incontrandosi l’hanno generato, a dimostrazione che mescolare elementi diversi, unendo allo stesso tempo arte e divertimento, sia la chiave della bellezza.

Il programma si arricchirà nei prossimi mesi di spettacoli a cura delle compagnie ArtGarage, Baracca dei Buffoni e Mestieri del Palco.