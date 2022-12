Università Federico II di Napoli, domani «Nuovi Orizzonti in Epilessia»

Si terrà domani martedì 13 dicembre, a partire dalle ore 8:30, presso l’Aula Magna del complesso di Scienze Biotecnologiche dell’Università Federico II di Napoli – via T. De Amicis, 95 – «Nuovi Orizzonti in Epilessia» l’evento della Lega Italiana contro l'Epilessia (LICE) Campania e Molise dedicato principalmente alle epilessie con esordio in età pediatrica. In questa fascia di età, infatti, non solo il controllo delle crisi ma anche la gestione delle eventuali comorbidità associate ed il sostegno alla famiglia sono aspetti fondamentali che incidono molto sulla qualità della vita dei pazienti.

Il convegno, organizzato in cinque sessioni, esplorerà i diversi fronti dell’epilettologia pediatrica da quelli classificativi e diagnostici a quelli assistenziali in senso più ampio, fino a quelli terapeutici, dando risalto ai più recenti farmaci anticrisi. In programma anche la Tavola Rotonda: «Il percorso assistenziale delle encefalopatie epilettiche e di sviluppo visto con gli occhi dei pazienti e dei caregiver: criticità e possibilità di miglioramento», organizzata per dare ampia voce alle famiglie dei bambini con epilessie severe: familiari e caregiver avranno, infatti, l’occasione di esporre direttamente le difficoltà incontrate nell’accedere ad adeguati percorsi assistenziali e di confrontarsi con i clinici alla ricerca di soluzioni condivise che ottimizzino la presa in carico.

La giornata sarà aperta dai saluti istituzionali del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli Maria Triassi, del Direttore Generale per la Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Antonio Postiglione, del Dirigente U.O.D. Assistenza Ospedaliera Regione Campania Maria Rosaria Romano, del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli Giuseppe Longo, del Direttore del Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Riproduttive e Odontostomatologiche Luigi Califano. Introdurrà i lavori la prof.ssa Leonilda Bilo, responsabile del Centro di Riferimento Regionale per l’Epilessia dell’AOU Federico II.