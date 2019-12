La Festa della Befana torna a Città della Scienza: domenica gratis per tutti i bambini

Domenica 5 gennaio, dalle 10 alle 14, Città della Scienza accoglierà i visitatori per la grande e attesissima Festa della Befana, con ingresso gratuito per tutti i bambini fino ai 12 anni di età.



Tra scienza e divertimento si festeggerà l’arrivo della vecchina più amata, e per i piccoli ci sarà il goloso omaggio di una calza colma di delizie gentilmente offerte da Dolciaria Pezzella.



Tra le tante imperdibili attività in programma durante la festa lo show 2D Live “Le Stelle di Natale”, a cura dell’Unione Astrofili Napoletani, per scoprire le costellazioni che dominano le notti d'Inverno e sotto quale cielo i Magi viaggiarono all’epoca. Ai partecipanti sarà offerta una mappa del cielo di Dicembre,con le costellazioni maggiori e le stelle più luminose.



Si continuerà all’insegna della magia con le Bolle di Sapone di Scacco Matto, uno spettacolo coinvolgente per incantare ogni volta il pubblico di tutte le età.



E ancora ci si potrà cimentare nella Pesca della Befana Bendata, dove i bambini potranno portare un regalino da casa e donarlo a un altro bambino ottenendo una bellissima sorpresa.



Con l’attività Il Sacco della Befana pieno di bontà… si andrà alla scoperta delle proprietà nutrizionali dei dolcetti tipici del mondo dell’Epifania. © RIPRODUZIONE RISERVATA