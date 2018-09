La festa dei graffiti: a Bagnoli oltre 40 writers provenienti da tutto il mondo

Martedì 18 Settembre 2018, 17:20

Lo scorso anno il Parco Totò fu letteralmente invaso da appassionati ma sopratutto dai curiosi, felici di partecipare ad una vera e propria festa dell’arte. Il colorato ed estroso mondo dei murales torna con la settima edizione di “Back to the Style International Graffiti Jam”, 22 e 23 settembre.Ospiti a Bagnoli saranno più di 40 writers provenienti da Germania, Svizzera, Svezia e America, oltre agli artisti locali. Un appuntamento tra i più attesi dove il tessuto urbano diventa tela, i rumori della città ispirazione, i luoghi fanno da sfondo e cornice per una jam session di pura creatività che inizierà a scatenarsi a partire da giovedì 20 settembre con sessioni live in tutta la città (da Agnano via Paolella a Cavalleggeri via del Poligono).Un happening che nasce con l’obiettivo di trasmettere la passione per i graffiti (lettering, l’evoluzione delle lettere disegnate) e mostrare ai neofiti e alle nuove generazioni il ricco linguaggio espressivo del writing: le guest scelte (per il loro stile) saranno invitate a lavorare in completa libertà.Back to the Style significa anche incontro annuale con l’Hip Hop Culture: Dj, Mc, Breakers trasformeranno l’evento in uno show. Ad aprire le danze sabato 22 dalle ore 15:00 al Parco Totò in via Cupa Starza, saranno i vinili di Dj Ekspo, storico rapper e dj napoletano. A seguire in consolle un ospite speciale, Carmen - Dj Leva 57, parte integrante della Rock Steady Crew ( storico gruppo newtorkese). Durante la giornata ci saranno laboratori per bambini, workshop di breakdance e rap aperti a tutti.A chiudere la prima giornata Oyoshe, giovane e promettente artista napoletano. Ma la vera novità di quest’anno sarà il progetto Juke Box in the garden, che porta la firma del celebre Dj Uncino: un vero e proprio Juke Box gigante con dj all’interno che seleziona I brani scelti dal pubblico.Domenica 23 sarà la volta del celebre Ciccio Sciò con la sua selezione di vinili, a seguire la battle di rap e breakdance con una giuria tutta speciale e l’area creative lab con Urban Jungle e il progetto No Color Sketch Live: un momento aperto a tutti per disegnare.