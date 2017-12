Laboatori e tante iniziative per bambini e ragazzi a Città della Scienza

Giovedì 28 Dicembre 2017, 17:41 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 17:41

La Città della Scienza si anima in questo periodo di feste con tante iniziative dedicate a bambini e ragazzi; diversi laboratori e giochi riempiranno di scienza e divertimento le lunghe giornate di ferie dagli impegni scolastici. Il programma è fitto di laboratori, anche narrati, come quello sul significato del Natale, come simbolo della vita che si rinnova; laboratori e domande anche sul perché si decora l’albero: «Conosci la leggenda dell’albero? Perché si addobba in questo periodo?». Attraverso la narrazione della leggenda, e con tanto di approfondimenti scientifico/botanici, ogni partecipante potrà creare un piccolo albero da donare. I più piccoli potranno addobbare l’albero della vita con le sagome in argilla che loro stessi avranno prodotto, oppure partecipare a “la mano di Babbo Natale”, un laboratorio dove l’impronta della propria mano, presa con lo screening al dermatoscopio, verrà trasformata in una faccia di Santa Claus. Intanto un altro laboratorio ripercorrerà le tappe dell’origine della vita con “l’albero della vita - il mesozoico”: si partirà con il racconto delle prime cellule fino agli organismi più complessi, come i dinosauri. Ma saranno ancora tante le cose da fare alla Città della Scienza in questi giorni, il Planetario accoglierà bambini e ragazzi con tante iniziative e live show “spaziali”. Il programma completo si trova sul sito www.cittadescienza.it, altrimenti, telefonando al contact center ai numeri 0817352258 - 259 – 220 le informazioni saranno più dirette. Gli orari di apertura vanno dal martedì al sabato dalle ore 9 alle 17, domenica e festivi dalle 10 alle 18; il 31 dicembre dalle 10 alle 14; il 1 gennaio, chiuso. Via Coroglio Napoli.