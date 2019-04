Martedì 23 Aprile 2019, 13:13

VICOEQUENSE - Dal 2 al 4 giugno prossimo torna l’appuntamento con Festa a Vico. La diciassettesima edizione dell’evento ideato dallo chef Gennaro Esposito nel 2003, per far incontrare cuochi emergenti e affermati, vi travolgerà di novità e innovazioni. “In questa edizione, - spiega Gennaro Esposito - dedicata allo stupore per il cibo e al candore dello sguardo sul mondo della cucina, scopriremo cosa può trasformare il nostro modo di cucinare, di servire, di pensare. Ci sarà, ovviamente, spazio per giovani e vecchi amici e, come ogni anno, protagonista sarà la solidarietà.” Nel corso degli anni la festa, patrocinata dal Comune, si è evoluta, quasi trasformata, diventando ormai un appuntamento fisso per gli amanti del food e non solo. Per tre giorni la Città di Vico Equense diventa una “cucina a cielo aperto”. Come ogni anno, un calendario ricco di eventi, iniziative e protagonisti.