Le nuove Bmw esposte in Costiera in attesa del debutto a Parigi Foto

Mercoledì 26 Settembre 2018, 20:00

META - Saranno le grandi novità del prossimo salone di Parigi, in programma nel complesso di Paris Expo a Porte de Versailles dal 4 al 14 ottobre. Nel frattempo, la Serie 3 e la Serie 5 della Bmw hanno fatto bella mostra di sé in penisola sorrentina. Le due nuove auto della casa tedesca sono state esposte in anteprima a Meta, all'esterno del lido Marinella, in concomitanza dell'evento con il quale l’imprenditrice e family banker Loredana Delfino ha festeggiato i suoi vent'anni di carriera in Banca Mediolanum.Occhi puntati soprattutto sulla Serie 3, la berlina che debutterà ufficialmente proprio a Parigi. Questo modello, che mantiene le classiche proporzioni, si caratterizza per il nuovo frontale, la coda più sportiva e lo stile più dinamico della fiancata. In più, la Serie 3 dovrebbe avere nuovi fari a led matrix, all’anteriore più spigolosi e al posteriore più sottili, freni sportivi aggiornati, power boost per il pacchetto M, sistemi di assistenza su misura e un infotainment di alto livello per gli allestimenti di lusso. Ecco spiegato il grande interesse che i prototipi della nuova berlina della Bmw, già usciti dalle linee di montaggio per affrontare i test di sviluppo, hanno già destato in tutto il mondo. Penisola sorrentina inclusa, ovviamente.L'esposizione delle Bmw ha reso ancora più esclusivo l'evento “Il futuro ha radici antiche… vent’anni insieme”. Alla serata hanno preso parte, oltre ai clienti dell'organizzatrice Loredana Delfino, diversi ospiti speciali. A cominciare dal giornalista Leopoldo Gasparro che non ha perso l'occasione per ricordare alle famiglie presenti la necessità di risparmiare per affrontare un futuro segnato da diverse incertezze. Ennio Doris, presidente di Banca Mediolanum, ha salutato Loredana Delfino alla quale, dal 2009 a oggi, decine di famiglie si sono rivolte per per proteggere e investire i propri risparmi.