Le ricette della dieta mediterranea nel primo libro degli studenti degli Alberghieri campani

Martedì 15 Ottobre 2019, 14:35

La chef stellata Marianna Vitale (una stella Michelin per il ristorante Sud) e il pastry chef Rocco Cannavino (titolare del Lab store di successo di Pomigliano D’Arco), in arte zio Rocco testimonial d’eccezione a Eccellenze Campane per la presentazione del libro di ricette degli studenti degli istituti alberghieri di Napoli Duca di Buonvicino e Cavalcanti, Enzo Ferrari di Battipaglia e Piranesi di Capaccio Paestum che hanno partecipato al progetto “Gli ingredienti della salute”, iniziativa che rientra nell’ambito delle attività sociali che l’Ente di Formazione della Uil Campania organizza grazie ai fondi 5x1000.L’evento è stato l’occasione, non solo per distribuire il piccolo ricettario contenente decine di ricette che hanno al centro la sana nutrizione all’insegna della dieta mediterranea, ma anche per ascoltare l’esperienza di due chef diventati vere e proprie eccellenze della cucina campana. All’iniziativa ha partecipato il segretario generale della Uil Campania, Giovanni Sgambati che ha salutato e incoraggiato i ragazzi a proseguire su questa strada e i tutor del progetto, il pasticciere Valerio Iannelli e la nutrizionista Annalisa Giordano. «Avvicinare gli chef del futuro ai temi della sana alimentazione, questo è stato il nostro obiettivo. Abbiamo cominciato questo percorso due anni fa con la formazione di giovani verso la corretta alimentazione dei malati oncologici e di quelli affetti da malattie croniche - ha detto Marina Camboni, direttore Erfap Uil Campania - Spesso la difficoltà per le persone che si trovano in questa condizione, diventa proprio la nutrizione, per questo una parte delle ricette sottoposte ai ragazzi a riguardato l'health food». Alla presentazione anche l’assessore regionale alla formazione Chiara Marciani: «Come Regione siamo testimonial della dieta mediterranea nel mondo e non c'è migliore occasione come quella di oggi per ricordare ai nostri ragazzi che dalle loro mani nasceranno le migliori idee per la realizzazione di piatti sani e gustosi. La Campania, con una serie di azioni formative dedicate, offrirà ai ragazzi percorsi di studio post diploma che vanno proprio in questa direzione».«Ho raccontato ai ragazzi come la mia esperienza nasca dal ricordo che ho di mia nonna che, con 100mila lire, faceva la spesa per un mese. Doveva inventarsi piatti buoni per una famiglia numerosa. Posso dire che la mia cucina creativa nasca da mia nonna per poi trasformarsi in ciò che ho imparato in questi anni». Poi un monito ai ragazzi: «Se guardate noi siamo solo dieci passi più avanti di voi, vi auguriamo di raggiungerci e superarci in idee, passione e creatività», ha spiegato la chef Marianna Vitale. «La mia storia mi ha condotto dai Quartieri Spagnoli, dove ho cominciato a 13 anni, a girare il mondo per apprendere tante tecniche di pasticceria che mi hanno dato la possibilità di realizzare il mio sogno. Il mio obiettivo nella realizzazione dei prodotti di pasticceria ha tenuto fuori gli alimenti golosi ma super calorici per una scelta sana. Assieme agli agricoltori delle nostre terre ho scelto di realizzare il cornetto ischitano con i migliori prodotti della nostra terra, dall'albicocca pellecchiella del Vesuvio alle nocciole delle nostre Terre. La sorpresa è stata avere ogni sera il negozio pieno di giovani che scelgono la qualità», ha aggiunto il party chef Rocco Cannavino.