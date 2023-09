Andar per cantine: vino e trekking a Ischia

Dal 20 settembre al 1° ottobre 2023 le cantine dell’isola verde aprono le porte agli escursionisti e agli amanti del vino.

Le vie del vino sull’isola d’Ischia sono tante e ben indicate nel programma ‘Andar per cantine’ dell’associazione pro loco Panza che organizza per gli amanti del vino e del trekking numerose escursioni per visitare i meravigliosi vigneti dell’isola d’Ischia assaggiando vini e degustando prelibatezze culinarie.

Il ricco programma -consultabile e prenotabile sul sito www.prolocopanzaischia.it, 081908436- soddisferà sia gli amanti del trekking che attraversando le vigne, per lo più poste su terrazzamenti che guardano il mare, godranno di panorami unici al mondo sia gli amanti del vino che potranno visitare le famose antiche e pluripremiate cantine dell’isola.

Come comunicato sul sito ufficiale nel format della manifestazione arrivata al quindicesimo anno ‘saranno tantissime le novità che andranno ad arricchire questa nuova edizione che ci proiettera’ nel cuore delle nostre tradizioni.

Inebriati dal profumo delle vinacce e accolti dalla simpatia calorosa dei nostri cantinieri, si vivranno esperienze senza tempo’.

I percorsi trekking dell’isola d’Ischia ripercorrono gli antichi sentieri creati dai contadini per raggiungere i vigneti, le cantine e i campi coltivati arrampicati su in cima alle colline e al Monte Epomeo. Guide Aigae accompageranno gli avventori in tutta sicurezza.

Le ‘inebrianti’ escursioni sono a numero limitato pertanto si consiglia la prenotazione.