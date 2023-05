«Eduino alla scoperta dell'isola fantastica», un libro per spiegare Capri ai bambini

Sarà presentato martedì 23 maggio alle 10.30, presso il centro congressi di Capri, il libro per bambini: “Eduino alla scoperta dell’isola fantastica”. Il testo scritto da Renato Esposito, con illustrazioni di Francesca Mertoli, è una guida illustrata di Capri che ripercorre in maniera fantasiosa e coinvolgente i luoghi iconici dell’isola di Capri attraverso le avventure di tre protagonisti Rosina, August e Norman. La pubblicazione nasce da un’idea di Francesco De Angelis, del ristorante “La Capannina di Capri” ed è prodotto dal portale web guide of capri di Valerio Pagano in collaborazione con That’s Amore e il ristorante La Capannina. Nell’incontro di mercoledì 23, rivolto ai ragazzi dell’Istituto Ippolito Nievo di Capri, interverranno l’autore Renato Esposito, il dirigente scolastico del Nievo, Sonia Fucito e gli imprenditori Francesco De Angelis, Michela De Martino, Salvatore Aprea con la moderazione di Graziano Albanese.

I nomi dei tre piccoli protagonisti non sono scelti a caso, ma ricalcano quelli di personaggi storici, legati alla memoria di Capri, tra questi: Rosina Viva, modella e pittrice di Anacapri di inizio ‘900 che dopo il matrimonio con l’aristocratico Benjamin Vautier portò la sua arte naive in Svizzera; August Kopish pittore e poeta prussiano, di inizio ‘800 intorno al quale nacque il mito della scoperta della grotta azzurra e Norman Douglas scrittore anglo-tedesco che proprio da Capri, nella prima metà del’900, compose opere relative all’isola e al favoloso sud Italico, una su tutte “South Wind” (Vento del Sud).

A guidare i tre ragazzi alla conoscenza dell’isola è Eduino, dietro il quale riecheggia il nome di Edwin Cerio, un poliedrico intellettuale, scrittore, ingegnere e naturalista che incarna il “Genius Loci”.

Attraverso le parole di Eduino, l’autore, costruisce un percorso immaginifico nei luoghi simbolici del territorio: dal museo naturalistico Ignazio Cerio, alla Grotta Azzurra, alla Certosa di Capri fino alla Villa San Michele e al Monte Solaro ad Anacapri, ripercorre le tracce degli imperatori romani Augusto e Tiberio ma anche quelle dell’industriale tedesco Krupp e della famosa via che prende il suo nome e fa incuriosire alla storia locale anche attraverso Billy, la scimmietta che ama il vino della Migliera e vive nella dimora di Axel Munthe o della dea Mitrella che aspetta tutti i giorni l’aurora sull’arco naturale.

Tutte tappe che Eduino illustra ai suoi piccoli amici in un percorso di due giorni, costellato da racconti mitici e da animali immaginari. Ha dichiarato Valerio Pagano, produttore del portale “guide of Capri” che ha edito la piccola guida per bambini: «L’intento degli imprenditori che sono entrati a far parte del portale guide of capri è proprio rinverdire lo spirito legato al luogo, e lo facciamo raccontandolo alle nuove generazioni per favorirne la sua conservazione, memoria e divulgazione che è parte stessa della nostra identità». Conclude Pagano: «Il famoso “genius loci” di cui l’autore parla nel libro, non è qualcosa di astratto ma siamo noi stessi, è l’amore che ci lega a quest’isola magnifica con tutte le sue vicende e ed accadimenti, di cui ci sentiamo parte e che vogliamo trasmettere e lasciare come eredità ai più piccoli».