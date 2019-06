«Limitless» è il party per le 50 candeline di Alessandra Rubinacci

Lunedì 10 Giugno 2019, 12:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessun codice, niente inibizioni e poche regole: l’unico diktat è osare!Ecco «Limitless»: puntata 5 per celebrare l’estro e la stravaganza senza limiti (per l’appunto) messi in scena ogni estate dalla bionda Alessandra Rubinacci, che all’instancabile attività di designer e mater familia affianca quella di caustica opinionista social e da pochi mesi quella di cast director e coautrice (da ex Lucky Lady) per l’imminente reality Real Housewives di Ftm Entertainment in onda a fine anno su Real Time.Location congeniale non si cambia: così nei giardini al Circolo della Staffa di Agnano ieri sera per il suo 50° compleanno son giunti da ogni dove oltre mille ospiti, che l’esuberante festeggiata ha accolto sull’Hollywood carpet in un vistoso look bianco ghiaccio di Maria Riccio, anzi «bianco virginale a significare rinascita, come araba fenice» per citare il suo intento. «Semel in anno licet insanire», continua Alessandra: allora un make up stra-brillante e acconciatura pony tale come J-Lo (di Fabio Cotena e Antonio Raucci) con gioielli e calzature spaziali. Una temperatura finalmente estiva ha scandito il ritmo euforico del party, animato da dieci sexy dancer, due free bar, le incursioni ad alti decibel di Mark Lanzetta col suo violino elettronico e la console rovente di Alex Marinacci a spasso tra gold e deep house: tutto coordinato come sempre da Lisa Botta, in body paint totale.Un ring centrale con telecamere e riflettori lasciava immaginare le riprese di Real Housewives, le cui sei protagoniste erano di certo tra gli ospiti ma con assoluto obbligo d’anonimato. Nessuno degli invitati s’è dispensato dall’imperativo di "osare" (nel look, s’intende) e così per la gioia dei paparazzi una parata di eccentriche mise e accessori audaci: citazione Black Swan in piume nere per Lina Carcuro, look semaforo per Stefania De Rosa, un profumato abito-gabbia in fiori freschi per Simonetta De Luca, Max Coppola in tuxedo bianco e decolletèe oro tacco 12, Maria Consiglio Visco Marigliano in lungo piumato di Nino Lettieri con cagnolino ingioiellato, outfit da Burning Man per Marcella Rubinacci, Daniela Sabella in rosso fuego e spacco vertiginoso di Ferdinand, Francesca Frendo e Carla Travierso in animalier, Alessio Visone in uno stupefacente make up piume & gloss, Alessandra Libonati mega glitter, Gabrielle Deleuze in latin mood, Molly Cimino con doppia mise Victor Victoria, Ivan Papoff e Gennaro Chianese in maculato seventy, Stella Giannicola inguainata in un abito a sirena disegnato da Alessio Visone, consorte Giovanni Naldi in black & tattoo, preziosa ed elegante mamma Barbara Rubinacci con Luca, Chiara e papà Mariano in impeccabile abito scuro. In prima linea on stage: Noemi Letizia, Cristina Bugatty, Tommaso Zorzi da “Riccanza”, Selvaggia Sanseverino, Januaria Piromallo, Antonio Coviello, Angelica Maia, Antonio Orlando, Angela Aloschi, Mariagiovanna Pisani Massamormile, Claudia Di Lorenzo, Alessia Truda, Stefania Quisisano, Lorena Annunziata, Anna Venanzuola, Fulvia D'Angelo e mille altri ancora.