Lo scudetto del Napoli a TuttoFood Bodypaining con l'artista bronzo mondiale

Le vittorie di Napoli, e del Napoli, sbarcano a TuttoFood, la fiera b2b per l'ecosistema agro-alimentare, punto di riferimento nazionale e internazionale per lo sviluppo del settore, grazie alla bodypainter internazionale Weronica Bottigliero ed a ELG Foods, azienda napoletana di Gennaro Ercolano e Luigi Guarino proprietaria di "Più Buono Dolce&Toys".

Tra gli stand dell'azienda napoletana l'opera d'arte dell'artista di Torre del Greco, bronzo ai campionati del mondo di bodypainting a Klagenfurth in Austria.

Il tutto per celebrare non solo lo scudetto del Napoli ma anche le sue bellezze. «E' stato un lavoro durissimo, in cinque ore, in cui il rapporto con la modella è essenziale perché l'artista ha la tela. Io ho il corpo».

Una ricerca che parte da lontano.«Sono una appassionata di teatro - spiega Weronica Bottigliero - cresciuta in una famiglia da sempre con stimoli artistici. Mi sono avvicinata al mondo del trucco dello spettacolo e ho voluto sperimentare le mie competenze tetatrali e pittoriche attraverso il body painting. Prima qualche competizione nazionale, poi Barcellona, Sanremo e le sfide internazionali culminate con il bronzo in Austria».

Nella sua opera d'arte piazza del Plebiscito e il terzo scudetto, Osimhen e pulcinella come tanti altri luoghi di Napoli da raccontare. "Abbiamo scelto questa forma d'arte non solo per omaggiare lo scudetto del Napoli, ma anche perché da azienda del sud che si occupa di vending e licenze nell'agroalimentare volevamo portare a Milano una fetta della nostra storia" le parole Gennaro Ercolano e Luigi Guarino. E tra gli stand di MIlano sicuramente quello di "Più Buono Dolce&Toys" è stato il, più fotografato"