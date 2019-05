La forza di Ludovica Bizzaglia: «Il mio girl power un inno alla vita per amarsi di più»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 3 Maggio 2019, 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ludovica Bizzaglia il titolo per il libro lo aveva in testa da un bel po'. Da quando aveva quattordici anni le frullava in testa una frase, Abbi cura di splendere, che ora diventa il suo primo romanzo che presenta oggi alle 18 da Feltrinelli di piazza dei Martiri.Il firmacopie a seguire sarà impegnativo: la Bizzaglia, ventiduenne, attrice cinematografica e televisiva tra i protagonisti della soap «Un posto al sole», conta più di 800.000 follower su Instagram. La sua fama è legata alla difesa della donna, un femminismo 2.0 rivolto soprattutto alle giovanissime: «Avere tanto seguito sui social è una responsabilità, cerco di dare una mano a chi non si accetta». Il libro racconta la vicenda di Luce, giovane donna da cui tutti si aspettano qualcosa: la madre, il fidanzato che non l'ha mai saputa ascoltare, le amiche che pendono dalle sue labbra. E lei è quel tipo di persona che vorrebbe tenere tutto insieme. Un ragazzo, conosciuto in spiaggia, le mostrerà la via, che ha a che fare con i sogni e i loro prezzi.«Un inno alla vita e ad amare se stessi. Anche un'ancora di salvezza, per me. Scrivo questa frase ovunque da quando avevo 14 anni, me la sono persino tatuata sulla schiena. Quando la De Agostini mi ha chiamato per realizzare il romanzo non ho avuto dubbi, è uno di quei casi in cui è nato prima il titolo del libro».