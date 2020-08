LuisaViaRoma si prepara alla due giorni di eventi a Capri in partnership con Unicef

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è grande attesa aper la due giorni di eventi targata, lo store fiorentino, nato come negozio fisico nel 1930 e cresciuto soprattutto nella sua dimensione di vetrina digitale.Il marchio simbolo del lusso internazionale celebra le proprie radici e l’impegno nel sociale con l’uscita del libro “LuisaViaRoma - Window to a Future Fashion Word” , presentato il 28 agosto ai Giardini di Augusto, ed una serata di Gala alla Certosa di San Giacomo, prevista per sabato 29 in partnership con Unicef.Il volume, in edizione limitata ed edito da Rizzoli-New York rappresenta un vero e proprio viaggio tra immagini e momenti storici dell’azienda, attraverso le iconiche vetrine del brand, da boutique di cappelli ad e-commerce del panorama mondiale della moda.Un progetto sostenibile, realizzato con carta certificata FSC: ogni copia contribuirà a piantare un albero grazie alla partnership con Treedom, la piattaforma online che promuove un uso consapevole dei dispositivi digitali.Special guest,, imprenditrice digitale tra le più apprezzate del fashion system. Legata a LuisaViaRoma fin dagli inizi della sua carriera nel 2009, e scelta come madrina dell’evento come esempio di imprenditrice italiana di successo.Il 29 agosto sarà la volta di una cena esclusiva, un’asta dal vivo e la musica dei Clean Bandit, vincitori di un Grammy. La performance del tenore italiano Andrea Bocelli concluderà la serata.Grazie ai fondi raccolti durante la serata, l’Unicef potrà garantire cura e protezione ai bambini meno fortunati e in difficoltà. Gli host della serata sono Andrea Panconesi, Ceo di LuisaViaRoma, Tommaso Chiabra, Fundraising Chairman e Paolo Rozera, Direttore Generale dell’Unicef Italia, che ha dichiarato: «Ringraziamo profondamente LuisaViaRoma per essere sempre al nostro fianco. Quest’anno il loro supporto è prezioso più che mai e aiuterà l’Unicef a prendersi cura di bambini e famiglie soprattutto in questi mesi critici. Proprio in questo momento, lo staff dell'Unicef sta facendo tutto il possibile per assicurarsi che i bambini non subiscano le ripercussioni dell’emergenza Covid-19 nei prossimi anni. Ce la possiamo fare, ma soltanto grazie al supporto dei nostri partner e donatori. Insieme, dobbiamo reinventare un mondo più giusto per ogni bambino».Ad entrambe le serate si accede solo su invito.L’isola di Capri, perla del Mediterraneo, è la location più adatta dove chiudere l’estate con un weekend all’insegna di moda, arte e solidarietà.