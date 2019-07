Da Pietarsa alla Luna: le conquiste dell’uomo al Museo Nazionale Ferroviario

Mercoledì 17 Luglio 2019, 20:04

Una serata speciale, sabato 20 luglio, per celebrare le conquiste dell’uomo attraverso il progresso tecnologico.L’anfiteatro del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa sarà palcoscenico di una performance musicale, arricchita da proiezioni a tema, per raccontare il cammino dell’uomo verso il futuro attraverso l’invenzione e il perfezionamento di macchine che gli hanno consentito di viaggiare prima con i treni sulla terra, e poi con le astronavi nello spazio, fino a giungere all’ esplorazione del suolo lunare.L’ evento, infatti, si svolgerà proprio in occasione del 50esimo anniversario del primo sbarco dell’uomo sulla luna, in un simbolico parallelismo con il primo viaggio in treno sulla linea Napoli-Portici, che avvenne 130 anni prima.Informazioni e prenotazioni per assistere allo spettacolo, che avrà inizio alle 19.30, contattando l’Associazione Karma via sms o whatsapp al numero 342.732.9719.