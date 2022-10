Torna M’ammalia, la settimana dei mammiferi al Museo di Fisica

Specie animali minacciate e in espansione in Italia. Anche quest’anno il Museo Zoologico del Centro Musei delle scienze naturali e fisiche dell'Ateneo Federico II partecipa a M’ammalia: la settimana dei mammiferi, iniziativa giunta alla 14esima edizione che quest’anno ha come tema: “Tra verde e rosso: mammiferi in espansione o in pericolo”. L’appuntamento a Napoli è per il 3 novembre al Museo di Fisica (via Mezzocannone, 8), ore 10, con la giornata dal titolo “Arrivi, ritorni ed addii…” . In tempi di cambiamenti climatici e profonde trasformazioni ambientali, la situazione della fauna italiana è molto dinamica. Per comprendere gli adattamenti, le dinamiche spaziali e i tempi in cui questi fenomeni avvengono, sono necessari studi e monitoraggi nel lungo periodo. Tra gli strumenti più importanti troviamo le Liste rosse dell’Unione internazionale per la conservazione della natura, che monitorano le specie estinte in tempi recenti e quelle a rischio di estinzione. A queste si affianca un nuovo e più ottimista strumento: le Liste verdi, impiegate per valutare la ripresa di specie un tempo minacciate e comparare la loro distribuzione attuale a quella originaria.

Il tasso di estinzione delle specie animali è oggi circa 1.000 volte più alto di quello dipendente da cause naturali. Alterazione e distruzione degli habitat, cambiamenti climatici, specie aliene, bracconaggio, commercio illegale: queste sono solo alcune delle minacce che i mammiferi si trovano a dover fronteggiare. Al contrario, ci sono specie che hanno saputo adattarsi o sfruttare a loro vantaggio l' ingombrante presenza dell'uomo. Una specie che non corre rischi di estinzione in senso globale può però essere fortemente minacciata a livello locale, ecco perché è fondamentale la Lista Rossa italiana.

Secondo i dati della Lista rossa dei vertebrati italiani, tra i mammiferi, una specie su 5 è a rischio di estinzione. Dalla check-list emerge un quadro allarmante per lo stato di conservazione dei mammiferi italiani: 25 specie a rischio di estinzione nel nostro Paese e, tra queste, 8 specie a rischio a livello mondiale. E se tra le nuove specie animali che negli ultimi decenni sono entrate nel nostro Paese lo sciacallo dorato è in forte espansione, ed i castori sono ritornati in Italia dopo mezzo millennio, l’orso marsicano è il mammifero italiano più minacciato, presente sulle Alpi e nell’Appennino centrale con poche decine di individui, così come il 70% delle specie italiane di pipistrello è considerata a rischio di estinzione. Di fondamentale importanza è dunque la conoscenza, senza la quale i cittadini, che giocano un ruolo importante nella salvaguardia ambientale, non possono dare il proprio contributo.

Al Museo di Fisca interverranno il prof Piergiulio Cappelletti, direttore del Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche, il prof Domenico Fulgione, coordinatore dei Corsi di Laurea in Scienze per la Natura e per l‘Ambiente e Scienze Naturali, Università di Napoli Federico II, che introdurrà l’argomento tema della giornata, cui seguiranno gli interventi: “Le liste rosse raccontano: storie di pipistrelli (più o meno) a rischio” del prof Danilo Russo, professore in Ecologia, Dip.to di Agraria, Università di Napoli Federico II, naturalista ed ecologo, tra i massimi esperti mondiali sui pipistrelli, responsabile dell'Unità di Ricerca Wildlife Research Unit; “Occhi, nasi e tanti passi: in viaggio in Appenino con l’orso” di Elisabetta Tosoni, accreditata esperta di grandi mammiferi, collaboratrice al Progetto del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, co-autore del Progetto “l’Orso e la Formica”; “Aggiungi un posto a tavola: l’espansione dello sciacallo in Italia” del prof Domenico Fulgione, professore di Zoologia ed Evoluzione, dipartimento di Biologia, Università di Napoli Federico II, zoologo tra i più autorevoli esperti di fauna selvatica, filogenesi ed evoluzione con applicazioni nel campo della gestione e conservazione della biodiversità; “Il castoro alla conquista degli ecosistemi mediterranei: il caso del Centro Italia” di Andrea Viviano, Cnr-Iret, Sesto Fiorentino, stimato esperto in ecosistemi terrestri, co-Principal Investigator del Progetto “Rivers with Beavers”; e “Mammiferi a rischio ed ecoturismo: le due facce della medaglia” di Valerio Giovanni Russo, zoologo e amministratore Kayla Nature, Napoli, società specializzata nel campo della ricerca scientifica e dell’ecoturismo.