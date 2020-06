Madre Factory 2020, sold out anche la seconda settimana

Sold out anche per la seconda settimana dei laboratori di Madre Factory 2020. I bambini hanno partecipato al workshop del fotografo Mario Spada Scatola magica, con cui hanno esplorato le potenzialità dell'arte fotografica, e hanno assistito allo spettacolo inedito Le storie di Cipollino, la prima delle nuove produzioni appositamente realizzate da Casa del Contemporaneo per Madre Factory 2020, liberamente ispirata a Le avventure di Cipollino di Gianni Rodari. © RIPRODUZIONE RISERVATA