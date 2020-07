Terza settimana di sold-out per Madre Factory 2020. il programma di inclusione della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee.



Nella prima giornata del nuovo ciclo di laboratori, tra le altre attività, i piccoli partecipanti hanno iniziato il workshop «Planting and plant love», realizzato a partire dalla ricerca dell'artista Temitayo Ogunbiyi, e visitato la collezione permanente del museo. © RIPRODUZIONE RISERVATA