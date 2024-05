Maggio dei Monumenti 2024, ultima settimana di eventi

Ultima settimana di attività per il Maggio dei Monumenti 2024 - Le acque di Napoli, manifestazione promossa e finanziata dal Comune di Napoli per la valorizzazione del patrimonio culturale della città.

Mercoledì 29 maggio, alle 10, il Museo Darwin Dohrn (Villa Comunale) ospiterà la presentazione del video “Dall'oceano al nostro rubinetto. Un bene comune: l'acqua”, realizzato da Abc con Marevivo e Museo Darwin Dohrn per la regia di Otwin Biernat e Lucille De Rochefort. Già sold out il concerto “Napoli al tramonto”, a cura della Fondazione Teatro di San Carlo, che alle 19 sul Monte Echia vedrà il maestro Maurizio Agostini dirigere l’Orchestra del Teatro di San Carlo per un omaggio alle più belle melodie della tradizione musicale napoletana.

Giovedì 30 maggio, invece, alle 10, presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli si terrà la tavola rotonda sul cinema di Béla Tarr, curata da LaDoc in collaborazione con Scuola di Cinema, Fotografia e Audiovisivo - Accademia di Belle Arti di Napoli; intervengono Luigi Abiusi, Rinaldo Censi, Patrizio Esposito, Cristina Piccino, Giampiero Raganelli, Daniela Turco; modera Gina Annunziata. Alle 18.00 presso il Riot Studio si terrà il reading pubblico che vedrà la restituzione pubblica degli esiti del laboratorio di poesia contemporanea, a cura di Bernardo De Luca e Carmen Gallo, realizzato durante il mese di maggio. Alle 20.45 si terrà il primo appuntamento della rassegna teatral-musicale “In altro mare: incontri con le creature degli abissi”, a cura di Baba Yaga Teatro: la Sala polifunzionale del Museo Darwin Dohrn (Villa Comunale) ospiterà lo spettacolo “Mobydick: l’incantatrice”, monologo per sette voci intorno alla balena bianca.

Un libero adattamento di Rosalba Di Girolamo da Moby Dick di Hermann Melville, con Rosalba Di Girolamo (voce narrante), Rocco Zaccagnino (fisarmonica), Marco Messina (musica elettronica). La Balena Bianca, da protagonista silente della nota storia, ne diventa narratrice, accompagnandoci nei meandri della nostra coscienza in un flusso ininterrotto di voce e musica.