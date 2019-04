Manetti Bros e Gamboli al Comicon per svelare il film «Diabolik»

I Manetti bros sveleranno a Comicon i segreti del loro 'Diabolik'. Giovedì 25 aprile, alle 14,00, all'Auditorium del Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare, i registi romani e il direttore generale di Astorina Mario Gomboli incontreranno il pubblico del salone del fumetto napoletano per parlare in anteprima del loro nuovo progetto in preparazione, adattamento cinematografico delle avventure del personaggio di Angela e Luciana Giussani, attesissimo film che sarà diretto dal pluripremiato duo Manetti, reduce dal successo di Ammore e Malavita. Il film sarà prodotto da Rai Cinema e Mompracem e arriverà in sala distribuito da 01 Distribution.



Per festeggiare l'evento, Comicon in collaborazione con Astorina, presenta una riedizione di Diabolik: Colpo alla Rai, albetto che nel 1999 fu pubblicato per lanciare l'audiofumetto di Diabolik, in onda su Radio 2, ideato da Armando Traverso e fortemente voluto da Luciana Giussani. Il programma radio fu un successo e ancor di più lo fu l'albetto, mai più stampato da allora e ormai uno dei più ricercati - e valutati - dai collezionisti diabolikofili. Per farlo conoscere anche tra chi ne ha solo sentito parlare e desidera finalmente sfogliarlo, Comicon e Astorina hanno deciso di includere l'albo nel Survival Kit della manifestazione e di donarlo ai primi 100 partecipanti al panel con i Manetti bros. e Mario Gomboli. Un'occasione speciale per accompagnare la nuova avventura del Re del Terrore 'fuori dalla carta stampatà.

Martedì 2 Aprile 2019, 16:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA