«Father and son»: il videogame dei record del MANN diviene spettacolo teatrale

Oltre 4,8 milioni di download, per una frontiera di condivisione che travalica i confini europei spaziando verso Oriente, a partire dalla Cina: “Father and son”, il videogame dei record (è stato il primo videogioco di argomento archeologico lanciato da un Museo), diverrà spettacolo teatrale.

Il gioco, voluto da direttore del MANN, Paolo Giulierini, e progettato dall'associazione TUOMuseo con il game designer Fabio Viola, sarà presentato in forma di pièce giovedì 9 settembre in occasione delle aperture serali dell'istituto: due i turni delle performance (ore 20.30 e 21.30), a cura di Teatringestazione, per un itinerario che seguirà il viaggio di scoperta del giovane Michael; sarà proprio il ragazzo che, come nel game, esplorerà le sale del museo, per ritrovare segni del padre, archeologo scomparso eppur presente grazie ai messaggi dell'arte.

Videogame glocal (scaricato da numerosi utenti asiatici, è anche stato tradotto in una suggestiva versione in napoletano), “Father and son” conserverà, anche nella rilettura teatrale ideata da Ludovico Solima (Università della Campania Luigi Vanvitelli), il felice connubio tra comunicazione dei contenuti archeologici e veicolazione di un messaggio simbolico.

In gruppi di venti persone per turno, con la guida dell'attore che interpreta Michael (Giovanni Trono), gli spettatori partiranno dal Giardino delle Fontane, seguendo il racconto anche attraverso cuffiette wireless: proprio da qui, giungeranno le voci registrate del ragazzo e di suo padre.

Tappe di questo viaggio, che rimanderà ad un percorso di speleologia (Michael indosserà un caschetto da speleologo), saranno il Salone della Meridiana, le Sale degli Affreschi, per poi scendere in Sezione Egizia ed esplorare alcuni punti simbolo della Collezione Farnese (Sala dei Tirannicidi e Sala del Toro).

Per partecipare, obbligatoria la prenotazione telefonando ai Servizi Educativi del MANN (sino a giovedì, ore 10-13.30: 0814422329).

Lo spettacolo è organizzato da Camilla Stellato; la regia è di Anna Gesualdi e la drammaturgia è di Giovanni Trono; l'assistente di produzione è Roberta Ruggiero.

Il regista Lucio Fiorentino ha realizzato il video della pièce, che sarà anche presentata sui social a partire dal prossimo ottobre.