Il pupazzo Dieguito nelle piazze di Napoli il 24 e il 31 dicembre

Torna Dieguito, animato da Franco Mazza, nelle strade di Napoli. Appuntamento domenica 24 e domenica 31 dicembre e poi nel giorno dell'Epifania per un selfie con il pupazzo dedicato a Diego Armando Maradona. La prima uscita in piazza Plebiscito c'era stata il 30 ottobre scorso, nel giorno in cui il Pibe avrebbe compiuto 63 anni.

L'idea del pupazzo Dieguito è stata di Stefano Ceci, l'imprenditore napoletano che è stato vicino al Campione, scomparso il 25 novembre 2020, negli ultimi venti anni della sua vita: «Un omaggio a Maradona e ai bambini napoletani che possono scattare gratuitamente una foto con lui nelle strade di Napoli.

Dieguito sarà all'esterno dello stadio Maradona anche in occasione della partita di Champions League il 21 febbraio. Spero che un giorno possa entrare anche all'interno dell'impianto dedicato al nostro amatissimo campione e che divenga la mascotte del Napoli. Stiamo lavorando anche a un peluche di Dieguito per la gioia di tutti i bambini».