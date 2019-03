Maratona Francesco Rosi al Grenoble con gli studenti dell'Umberto

Lunedì 25 Marzo 2019, 16:24

Lunedi 25 marzo dalle 10 alle 21.30 nella Sala Dumas del Grenoble - via Crispi 86 - ci sarà una maratona per ricordare Francesco Rosi. Gli studenti del liceo Umberto I saranno così a confronto con il maestro del cinema, ex alunno illustre della storica scuola.Ore 10.00: Presentazione progetto “Diario napoletano. Appunti di viaggio dentro la storia di Napoli”. Aprono i lavori: Laurent Burin Des Roziers (Console Generale – Direttore Istituto Francese di Napoli), Carlo Antonelli (Dirigente Scolastico del Liceo Classico Statale “Umberto I” di Napoli), Sabrina Innocenti (responsabile del progetto, Liceo Umberto I di Napoli).Introduzione alla giornata del CineHackaton e alla proiezione curate da CinemaFiction, modera Arturo Lando (giornalista). Interviene: Prof. Augusto Sainati (docente di Storia del Cinema, Università Suor Orsola Benincasa) Angelo Curti (Presidente Teatri Uniti Produzioni) e Titta Fiore (Presidente della Film Commission Regione Campania).Ore 10.30 – 12: Proiezione film “Diario napoletano” (1993) di Francesco Rosi (89'). Alla proiezione parteciperanno gli allievi del Liceo Umberto I iscritti al progetto, gli studenti del corso di Storia del Cinema del prof. Augusto Sainati (UNISOB), e gli allievi della Scuola CinemaFiction, formazione e produzione.Ore 12 – 13.30: Dibattito e incontro con il pubblico presente .Ore 13.45 – 14.15: costituzione dei 2 gruppi di allievi per attività nei laboratori pomeridiani.Ore 14.15 – 15.00: Il regista Massimiliano Pacifico incontra i rappresentanti dei 2 gruppi per interviste sul tema della Napoli del presente e quella che i ragazzi sognano per il loro futuro.Ore 15 – 18.00: 2 classi di laboratorio con i ragazzi per lavorare su realtà e sogno nella loro città, quella che vivono e quella in cui vorrebbero vivere.Ore 19.00: proiezione aperta al pubblico del film “Le mani sulla città” (1961) di Francesco Rosi (105'), nella versione restaurata dalla Cineteca Nazionale. Introduce Armando Ciotola (Cinema Fiction). Interventi post proiezione degli ospiti: Angelo Curti (Presidente Teatri Uniti Produzioni), Andrea Bagnale/Antonio Acampora (CinemaFiction),