«Martin Eden», il regista Pietro Marcello ospite al cineforum Arci Movie

Il regista Pietro Marcello sarà ospite di Arci Movie giovedì 21 novembre 2019 per presentare al pubblico del Cineforum il film Martin Eden. Il regista sarà accompagnato da Maurizio Braucci, sceneggiatore del film, alla fine della proiezione delle ore 18 e all'inizio di quella delle ore 21.



Il film racconta la storia del marinaio Martin Eden (Luca Marinelli) che, di umili origini, assiste ad un’aggressione ai danni di Arturo (Giustiniano Alpi). Il giovane non ci pensa due volte, e decide di intervenire per salvare la vita a quel ragazzo, rampollo di una ricca famiglia d’industriali. Per ringraziarlo, Arturo lo invita a casa sua: per Martin è la svolta. Entra a contatto con un mondo del tutto diverso da quello in cui è cresciuto, conosce Elena (Jessica Cressy), sorella del nuovo amico, e di lei si innamora scegliendo di cambiare. Ossessionato da quella donna colta e raffinata, Martin aspira ad elevarsi al suo status sociale inseguendo il sogno di diventare uno scrittore, combattendo contro i suoi limiti, mettendosi in gioco e accettando ogni sacrificio che quella decisione comporta. Tuttavia, l’avvicinamento ai circoli socialisti sotto l’influenza del vecchio intellettuale Russ Brissenden (Carlo Cecchi), lo farà entrare in conflitto con l’amata.



Il film è stato presentato alla 76. Mostra del Cinema di Venezia, dove si è aggiudicato la Coppa Volpi migliore interpretazione maschile a Luca Marinelli.

Inoltre, il regista incontrerà gli studenti alle 9.30 al cinema Pierrot per una mattinata nell'ambito della rassegna Lo Schermo e le Emozioni.



Pietro Marcello

Studia pittura all'Accademia di Belle Arti di Napoli. Nel 2002 realizza il radiodocumentario Il tempo dei magliari, trasmesso da Radio 3. Nel 2003 gira a Napoli i cortometraggi Carta e Scampia. Nel 2004 il suo documentario Il cantiere vince l'11ª edizione del Festival Libero Bizzarri. L'anno seguente gira La baracca, film documentario su un senzatetto che vive nel centro storico di Napoli. Collabora poi come volontario per un'ONG in Costa d'Avorio per la realizzazione del documentario Grand Bassan.



Nel 2007 gira Il passaggio della linea, documentario girato di notte sui treni espressi che attraversano l'Italia. Nel 2009, grazie anche alla fondazione gesuita San Marcellino di Genova, realizza il documentario drammatico La bocca del lupo, che vince il Torino Film Festival[3]. Il film, presentato in vari festival internazionali, vince anche il Nastro d'argento, il David di Donatello per il miglior documentario e il premio Vittorio De Seta al Bif&st 2010 per il miglior documentario.



L'anno seguente presenta al Festival di Venezia due documentari sul cinema: Il silenzio di Pelešjan, sul regista d'avanguardia Artavazd Pelešjan, e Marco Bellocchio, Venezia 2011, un breve ritratto del regista piacentino. Nel 2015 presenta il lungometraggio Bella e perduta al Festival di Locarno[4]. Nel 2019 presenta Martin Eden alla Mostra del cinema di Venezia; l'interpretazione di Luca Marinelli viene premiata con la Coppa Volpi.



É possibile sottoscrivere la TESSERA CINEFORUM 2019/20 da 35 euro per 35 film.

Inoltre, è possibile sottoscrivere la CARD GIOVANI, riservata ai giovani fino a 30 anni, che dà diritto alla visione di 5 film al costo di 10 euro.

È possibile tesserarsi:

- presso gli uffici Arci (Via A.C. De Meis n.221) dalle 09:00 alle 14:00 dal lunedì al venerdì.

- presso il cinema Pierrot (Via A. C. De Meis n.58) tutte le mattine dal lunedì al giovedì dalle 10.00 alle 13.00 ed il mercoledì e il giovedì dalle 17:00 alle 22:00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA