A Marina del Cantone serata dedicata al mare delle Sirene, tra biologia e foto subacquee

Mercoledì 26 Giugno 2019, 15:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSA LUBRENSE - Domani, a partite dalle ore 21,serata a Marina del Cantone per celebrare l'inizio del Corso di Biologia Marina e premiare i vincitori del concorso fotografico promosso dal Parco Marino di Punta Campanella.Una serata all'insegna del mare, nelle sue tante sfaccettature e meraviglie. Il fascino del mare di notte, la biologia marina, le foto subacquee. Domani sera a Marina del Cantone, presso il diving Nettuno, si terrà l'evento organizzato dal Parco Marino di Punta Campanella in occasione dell'inizio del corso di Biologia marina, partito ieri a Massa Lubrense.Il fotografo Salvatore Ianniello parlerà e illustrerà il fascino del mare di notte, insieme al professore universitario Giancarlo Carrada. Spazio poi alle premiazioni per il Concorso fotografico “Il Mare delle Sirene”, giunto alla seconda edizione. Concorso rivolto a fotografi amatori subacquei.