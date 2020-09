Massa Lubrense, manifestazione diplomatica in onore della Madonnina del Vervece

MASSA LUBRENSE - Domenica prossima diciassette delegazioni consolari parteciperanno alla «Manifestazione diplomatica in onore della Madonnina del Vervece», promossa dall'amministrazione comunale di Massa Lubreense, dalla Fondazione Vervece, dall'Area marina protetta di Punta Campanella, dal Corpo consolare di Napoli e dal Consolato onorario a Napoli del Lussemburgo.



L'appuntamento partirà alle ore 10, con il meeting point presso il Circolo Nautico Marina della Lobra. Seguirà alle ore 11 la celebrazione della Santa Messa in onore della Madonnina del Vervece da parte di fra Antonio Ridolfi, Guardiano del Convento di Maria SS. Della Lobra e Vicario Episcopale per la Vita Consacrata. Durante la funzione, interverranno gli allievi del Liceo Musicale Francesco Grandi di Sorrento, diretti dal maestro Domenico Guastafierro.



A mezzogiorno la partenza delle imbarcazioni dal porto di Marina della Lobra per benedizione delle targhe Consolari apposte sullo Scoglio. A seguire, avverrà la deposizione di una corona decorativa ai piedi della statua sommersa della Madonnina ad opera dei sub della Guardia di Finanza. Le delegazioni consolari, accolte dal presidente del Circolo Nautico Marina della Lobra e console onorario del Lussemburgo, il notaio Giancarlo Iaccarino, arriveranno a Massa Lubrense nel solco della tradizionale ricorrenza per la statua sommersa della “Madonnina del Vervece” protettrice dei sub e delle anime benedette di quanti «Hanno perso la vita in mare», come recita una delle prime “pietre” collocate sulla parete emersa dello scoglio l'anno successivo al record del mondo in apnea, -87 mt, del sub siracusano Enzo Maiorca. Quest’anno sarà dedicata alla Madonna del Vervece anche una preghiera da parte del Corpo Consolare di Napoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA