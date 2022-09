Massa Lubrense, giovedì l'approdo della Amerigo Vespucci a Marina della Lobra

Per la 48esima edizione delle Celebrazioni in onore della Madonnina del Vervece giovedì arriva la nave Vespucci. Fitto il programma degli appuntamenti di giovedì Alle ore 9.00: Circolo Nautico “Marina della Lobra”, saluto di benvenuto Ufficiali Nave Vespucci, alla fonda al largo del Vervece; alle ore 10.30: piazza Vescovado - benedizione targhe nave scuola Amerigo Vespucci, e consegna “Premio Vervece” al Comandante del Veliero “più bello del mondo”. Seguirà alle ore 11.30: Processione della Statua della Madonnina del Vervece, dalla Chiesa Antica Cattedrale Santa Maria delle Grazie al Circolo Nautico “Marina della Lobra” e successivo trasferimento allo scoglio del Vervece per la ricollocazione della Madonna nel proprio sito, a 12 metri di profondità, da parte dei subacquei civili e militari. Lancio dei fiori in mare e partenza della Amerigo Vespucci.

«In occasione della consegna del Premio Vervece al Comandante della Amerigo Vespucci - spiega il sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli -, la nave più bella del mondo, sarei onorato della presenza della cittadinanza ma soprattutto di tutti i comandanti e di tutti i marittimi in genere di navi mercantili, passeggeri e militari che non sono imbarcati o che sono in pensione. Sarebbe un gesto di fratellanza tra uomini di mare. A Massa Lubrense ed in tutta la Penisola Sorrentina i marittimi, con la loro riconosciuta valenza di antica tradizione, sono una componente significativa del nostro tessuto sociale».