Massa Lubrense, la camminata tra gli olivi

Lunedì 28 Maggio 2018, 14:30 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2018 14:30

MASSA LUBRENSE - La Terra delle sirene partecipa per la seconda volta alla Giornata Nazionale della camminata tra gli olivi. L’iniziativa, in programma domenica 28 ottobre prossimo, è del consigliere delegato all’agricoltura Francesco Cacace che ha aderito alla iniziativa promossa dall’Associazione nazionale Città dell’Olio di cui il comune di Massa Lubrense è socio fondatore. L’adesione tempestiva alla iniziativa promossa per l’autunno consentirà a Massa Lubrense di essere inserito nel materiale pubblicitario che Città dell’Olio a breve diffonderà in tutta Italia e che consentirà l’arrivo a Massa Lubrense di cultori del trekking e dell’enogastronomia in un periodo di bassa stagione per le attività turistiche del posto. Per la prima edizione del 2017, Massa Lubrense è stato l’unico comune della provincia di Napoli a partecipare all’iniziativa. Solo sette i comuni della Campania che aderirono su un totale di 119 comuni partecipanti in Italia. In questi giorni la Giunta comunale ha formalizzato l’adesione con un atto deliberativo che è stato inviato all’Associazione nazionale Città dell’Olio. Soddisfatto Francesco Cacace che ricopre la carica di consigliere delegato all’agricoltura: «La camminata tra gli ulivi - spiega Francesco Cacace, consigliere delegato all’agricoltura - ha una duplice valenza, sia per la valorizzazione della nostra agricoltura e di un prodotto di assoluta eccellenza come l’olio. Sia per far conoscere al meglio gli angoli più belli di Massa Lubrense attraverso gli scorci che si colgono dai nostri uliveti. Tra l’altro la campagna pubblicitaria a livello nazionale che verrà effettuata dall’Associazione Città dell’Olio consentirà una ulteriore promozione di immagine per Massa Lubrense, il suo territorio e la sua agricoltura e degli enormi sacrifici che i nostri agricoltori fanno per la salvaguardia dell’ambiente».