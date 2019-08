Massa Lubrense, la rassegna «Classica Estate» nel Cortile di Palazzo Vespoli

Sabato 17 Agosto 2019, 15:45

MASSA LUBRENSE – Quattro gli appuntamenti dell’edizione 2019. Organizzata daĺl’Arciconfraternita Morte e Orazione di Massa Lubrense, con il patrocinio ed il contributo del Comune di Massa Lubrense, la rassegna «Classica Estate», arrivata alla sua XXIV Edizione. Il via lunedì, poi, martedì, giovedì e venerdì, nella storica corte del Palazzo Vespoli con inizio alle ore 21.La direzione artistica è affidata al maestro Armando d'Esposito e la presentazione delle serate sarà curata dal maestro Luisa Esposito. Lunedì in cartellone Agostino Mirimao al pianoforte, Camilla Mancuso e Alessandra Aprea, con il monologo di Filumena Martirano. Seguirà il concerto Napoli classica con la Corale Santa Maria del Lauro, diretta dal maestro Roberto Altieri. Martedì, quindi, in scaletta Eduardo De Martino (clarinetto), Camilla Mancuso (pianoforte), Roberto De Vita (flauto), Eleonora Pepe (voce), Teresa De Gregorio (pianoforte) e Ivano Pagliuso (chitarra). Apriranno la serata di giovedì Domenica Marianna Guerriero (voce) e Agostino Mirimao (pianoforte). Poi, Veronica Mase (pianoforte) e il Coro dei Santi Prisco e Agnello con un viaggio nel mondo dell’operetta «Nuit D’Amour». Venerdì, infine, in cartellone Alessia Di Gregorio (viola), Laura Montefusco (pianoforte), Angela Coviello (mezzosoprano), Sergio Morano (corno), Maria Vittoria Peru (pianoforte), Pasquale Davide (clarinetto), Luisa Esposito e Maria Assunta Donatelli (pianoforte).