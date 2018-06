Venerdì 1 Giugno 2018, 10:31 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2018 10:31

MASSA LUBRENSE - «Il camminare come esigenza di vita e proposta per un turismo sostenibile»: è il filo conduttore della seconda edizione del Trekking Fest, promossa dalla Pro Loco Due Golfi, che parte domani pomeriggio (ore 16) con la passeggiata inaugurale di cinque chilometri «Intorno al Deserto», partenza e arrivo in piazza Sant'Agata sui due Golfi. Seguirà, alle ore 19 nella Sala della Congregazione del Santo Rosario, delle tappe della manifestazione, con uno spettacolo di tarantella e l'apertura della mostra artigianale curata dall'Assozione Kreative per hobby. Domenica alle ore 9.30, sempre in piazza Sant'Agata escursione guidata sul territorio tra l'arte della maiolica e la coltivazione del limone, con tappe nella chisa di Monticchio e all'Azienda agricola La Lobra, a San Francesco.