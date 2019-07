Massa Lubrense, nel weekend tornano gli appuntamenti serali alla Baia di Ieranto

Mercoledì 17 Luglio 2019, 15:22

MASSA LUBRENSE - Tornano anche per il 2019 le Sere Fai d’Estate alla Baia di Ieranto, speciali proposte di visita al Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano nelle ore rinfrescanti della sera e al chiaro di luna, escursioni e percorsi guidati alla scoperta della bellezza che la natura protetta offre. A partire dalla casa colonica al centro dell’uliveto della baia, dove ammirare la Torre di Montalto e il complesso di archeologia industriale della ex cava Italsider, prenderà avvio la visita guidata. Gli accompagnatori e i biologi marini dell’Associazione Marea Outdoors offriranno una breve spiegazione sulla guida del kajak per i neofiti o un’introduzione alle specie faunistiche che si incontreranno nei tratti in cui effettuerà snorkeling con maschera e pinne, alla scoperta dei fondali: la visita infatti si svolgerà in parte in acqua, per esplorare le grotte e l’area marina tra la spiaggia di Ieranto e la baia grande.Nel corso degli appuntamenti di venerdì 16 e domenica 18 agosto le parti di visita in acqua saranno effettuate in kajak, mentre venerdì 19 luglio e sabato 17 agosto si procederà con l’attività di snorkeling.La prenotazione è obbligatoria: tel. 335 8410253. Con il Patrocinio del Comune di Massa Lubrense. Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2019” è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al fondamentale contributo di FinecoBank, già Corporate Golden Donor, che ha scelto di essere a fianco del FAI anche in questa occasione e di Pirelli che conferma per il settimo anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione. Per il secondo anno si conferma la prestigiosa presenza di Radio Monte Carlo in qualità di Media Partner.Giorni e orari: venerdì 19 luglio, venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 agosto 2019, dalle ore 17.30 alle 23