Domenica 24 Dicembre 2017, 14:16 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2017 14:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSA LUBRENSE - Tradizionale appuntamento natalizio con la Marcialonga, gara amatoriale, a passo libero, attraverso le strade di Massa Lubrense e dintorni. La kermesse naturalistica e sportiva, giunta alla trentanovesima edizione, in programma a Santo Stefano, con partenza alle ore 14 da piazza Vescovado. Il percorso, con due punti di ristoro (il terzo all’arrivo), sarà articolato attraverso via Roma, via Rivo a Casa, via IV Novembre, via Nastro d’Oro, bivio per Santa Maria, via Annuziata, piazza Santa Maria, rotrabile Massa-Turro, via Mortelle, via Rachione, viale Filangieri ed arrivo a piazza Vescovado. Le norme di partecipazione alla Marcialonga, giunta alla trentanovesima edizione, saranno illustrate agli iscritti alla partenza da piazza Vescovado. Non è una gara agonistica, ma una passeggiata attraverso stradine ed antichi borghi circondati da uliveti e limoneti.