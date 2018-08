Massa Lubrense, ultimi appuntamenti con le visite guidate in acqua e yoga alla Baia di Ieranto

Martedì 21 Agosto 2018, 19:40

MASSA LUBRENSE - Ultimi appuntamenti, da venerdì a domenica, delle «Sere Fai d’Estate», la grande festa dei Beni del Fai–Fondo Ambiente Italiano, aperti straordinariamente in notturna nei mesi estivi. Un’occasione per scoprire i luoghi d’arte e natura della Fondazione in via eccezionale dal tramonto a mezzanotte, nelle ore più suggestive e piacevoli della bella stagione. Molte le suggestioni proposte alla Baia di Ieranto, la “dimora delle sirene” davanti ai Faraglioni di Capri. In programma venerdì, dalle ore 19 alle 23, le visite speciali Tra terra e mare con la luna piena, in collaborazione con AMP Punta Campanella e con l’associazione Marea Outdoors. Per l’occasione i percorsi in acqua si effettueranno “armati” di maschera e pinne e con la conduzione dei biologi marini di Marea Outdoors (su prenotazione - tel. 335.8410253) .Yoga e meditazioni nella natura saranno protagonisti degli appuntamenti di sabato 25 e domenica 26 agosto, quando la pace del tramonto, il chiaro di luna e le prime luci dell’alba in questo luogo sospeso tra terra, cielo e mare creeranno la perfetta atmosfera per ritrovare uno stato di benessere e armonia. La pratica del Kundalini Yoga – a cura di Nirmal Nam Kaur - associata alla Gong Therapy Meditation con Nirankar Singh, condurrà in un percorso esperienziale in cui il sistema vibratorio del Gong, che riproduce tutti i suoni della creazione dell’universo, induce uno stato meditativo profondo dalla potente funzione terapeutica. Il calendario “Eventi nei beni del Fai 2018”, è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del Fai, e al prezioso contributo di Pirelli che conferma per il sesto anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione. Si aggiunge quest’anno la prestigiosa presenza di Radio Monte Carlo in qualità di Media Partner.