Massimo Troisi e La Smorfia: grande festa al Plebiscito per ricordare un genio della comicità partenopea

Lunedì 4 Giugno 2018, 13:49 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2018 13:49

Lontani i tempi della Smorfia ma vivide le risate, la genialità dei protagonisti, l'originalità comica mescolata ai tempi. Lontani i ricordi del trio più caro ai napoletani, ma vivide le emozioni legate in particolare al suo leader, dagli occhi pensosi e il ghigno sornione. Massimo Troisi a quarant'anni dal debutto con La Smorfia e a quasi venticinque anni dalla scomparsa, viene celebrato con una grande festa.L'annuncio dai suoi compari di scena, e amici nella vita, Lello Arena ed Enzo de Caro, che ieri sera da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, hanno dato conferma del super evento.«Finalmente siamo riusciti a fare qualcosa a cui pensavamo da tempo e che ci chiedevano in tantissimi da anni. Lello Arena e Enzo Decaro confermano la tre giorni napoletana il 22, 23, e 24 giugno in Piazza del Plebiscito. Materiale video, ospiti dal vivo, omaggi tutto per rendere omaggio al grandissimo attore napoletano.Un progetto che, come ha sottolineato Arena nella trasmissione di Fazio, al fianco di Vincenzo Salemme, Baudo, Littizzetto e gli altri tutti ammirati del genio di Troisi. si è avvalso del sostegno e della importante collaborazione del sindaco di Napoli Luigi de Magistris e dell’assessore alla Cultura Nino Daniele.