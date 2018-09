Matera al Premio Penisola Sorrentina, riconoscimento per Stasi e Fontana

Mercoledì 26 Settembre 2018, 16:20

PIANO DI SORRENTO - La Fondazione Matera2019 e la Lucana Film Commission hanno aderito alla ventitreesima edizione del Premio internazionale “Penisola Sorrentina - Arturo Esposito” che si aprirà domenica col concerto di Roberto Vecchioni in piazza Cota e proseguirà nei prossimi mesi con un fitto carnet di appuntamenti destinato a culminare nella serata di gala in programma il 27 ottobre al teatro delle Rose. In quell'occasione saranno premiati i due giovani registi materani Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana.La coppia otterrà un riconoscimento per l’enorme successo conseguito quest’anno al botteghino con il film “Metti la nonna in freezer”, prodotto da Indigo e interpretato da Fabio De Luigi e Miriam Leone. A consegnare il premio sarà Salvatore Adduce, presidente di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura. A suggellare il legame tra il Premio internazionale “Penisola Sorrentina - Arturo Esposito” sarà anche un convegno scientifico, promosso dai vertici del Museo Correale Terranova di Sorrento, durante il quale Paride Leporace, direttore della Lucana Film Commission, parlerà di Matera 2019 come della "stella polare del nuovo cinema meridionale".Il focus che il Premio “Penisola Sorrentina Arturo Esposito” 2018 intende offrire all’appuntamento di Matera2019 recupera il rapporto tra i microcosmi del sud, i centri e le periferie di un mondo che ha avuto in questi anni un fortissimo impulso partendo dal nulla. «Ringrazio moltissimo il presidente di Matera2019 e il direttore della Lucana Film Commission per aver aderito al nostro invito - commenta il patron della manifestazione della costiera, Mario Esposito - Matera2019 Capitale Europea della Cultura non rappresenta infatti solo la Basilicata, ma l’Italia della cultura e, soprattutto, il Sud proiettato in una dimensione europea e mediterranea».