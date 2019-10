Mattina 9, torna il morning show per la quinta stagione

Informazione, intrattenimento, attualità, storie, sport, interviste ai grandi personaggi: torna Mattina 9, il morning show prodotto dalla REC Communication in onda sull’emittente Canale 9 - 7 Gold dell’editrice Carolina Visone diretta da Vincenzo Coppola (canale numero 10 del digitale terrestre). Quinta stagione per il format, che rinnova il suo appuntamento a partire da lunedì 14 ottobre alle 11.30 con una puntata ricca di approfondimenti. Condotto da Mariù Adamo e Claudio Dominech, Mattina 9 propone ogni giorno in diretta dal lunedì al venerdì a partire dalle 11.30 tanti momenti di politica, cultura, medicina e spettacolo. E ancora, collegamenti in diretta, inchieste, interviste e commenti per un racconto quotidiano del territorio campano e nazionale. Rinnovato l’appuntamento fisso con le ricette e la cucina in tempo reale targata Md Spa. Tante le nuove rubriche, che come di consuetudine saranno svelate nel corso della stagione e andranno ad accompagnare i punti di forza della trasmissione. Mattina 9 non si ferma alla Campania e allo schermo televisivo: grazie alla diretta streaming sulla pagina Facebook “Mattina 9” sarà possibile seguire lo show da qualsiasi parte del mondo e con i continui aggiornamenti si potranno rivedere, a poche ore dalla messa in onda, tutti i momenti della puntata del giorno. Sul canale Instagram, invece, sarà possibile “entrare” nel vivo degli studi con gli scatti più belli e i dietro le quinte della trasmissione.

Venerdì 11 Ottobre 2019, 15:22

