Mengoni, visita alla mostra fotografica dedicata a Muhammad Ali al Pan di Napoli

Venerdì 17 Maggio 2019, 19:33 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2019 19:34

Il cantante Marco Mengoni, dopo il successo della data di Caserta ha visitato la mostra fotografica al Pan di Napoli dedicata al grande campione mondiale di pugilato Muhammad Ali, a cui Marco si è ispirato per il suo ultimo singolo, stabile tra i brani più suonati in radio.L’artista di Ronciglione sarà in Campania anche domani sera, al Palasele di Eboli. Atlantico Tour proseguirà poi per Firenze (21 maggio, sold out, e 22 maggio), Verona (24, 25 e 26 maggio tutte e tre sold out), Rimini (29 maggio) e Bologna (30 maggio). In estate Mengoni porterà la sua musica in cinque location inedite conFuori Atlantico Tour – Attraversa la bellezza, per valorizzare il patrimonio artistico e le bellezze della natura.