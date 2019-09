Mercoledì 18 Settembre 2019, 14:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il successo dello scorso anno, con oltre sessanta mila presenze, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa riapre le porte ai «Mercatini di Natale Napoli». La seconda edizione si svolgerà dal 30 novembre 2019 al 6 gennaio 2020 e si preannuncia ricca di novità, a partire dagli artigiani. Per entrare a far parte degli ottanta espositori, occorre compilare la domanda entro il 2 ottobre. Il modulo di partecipazione è consultabile sul sito www.mercatinidinatalenapoli.it nella sezione «diventa espositore».Sono ammessi a partecipare al bando artigiani che espongono e vendono i propri oggetti d'arte e opere d'ingegno a carattere creativo, coltivatori diretti di prodotti agroalimentari biologici e/o tipici e comunque non industriali. Ogni espositore avrà in dotazione le caratteristiche casette di legno, che saranno allestite tra i sette padiglioni ottocenteschi affacciati sul Golfo di Napoli, al cui interno è custodita la storia delle ferrovie italiane.