“Mille Miglia” arriva alla 40esima edizione: nel team Alfa Romeo un dipendente di Pomigliano

Alla 40esima edizione rievocativa della “Mille Miglia”, la “corsa più bella del mondo” secondo la celebre definizione di Enzo Ferrari, Alfa Romeo è protagonista con un equipaggio d’eccezione. A bordo di una 1900 Super Sprint, due rappresentanti del Manufacturing Alfa Romeo: Francesco Pirozzi, membro della squadra di lastratura presso lo stabilimento Giambattista Vico di Pomigliano, e Cristina Posta, addetta al reparto montaggio presso la fabbrica di Cassino.

Francesco Pirozzi ha 46 anni e lavora dal 2005 nello stabilimento di Pomigliano d’Arco nel settore lastratura, ambito nel quale ha sviluppato la sua esperienza professionale, in particolare sulla geometria dei modelli Alfa Romeo 147 e 159. Appassionato del Marchio Alfa Romeo, oggi è totalmente dedicato al progetto Tonale, che ha seguito fin dall’inizio. Papà di due ragazzi di 9 e 7 anni, appassionato di auto, di elettronica e meccanica.

Cristina Posta, classe 1984, è nata a Pontecorvo (FR) e lavora dal 2018 come addetta alla linea di montaggio presso lo stabilimento di Cassino. Legata affettivamente al marchio Alfa Romeo per motivi familiari ancora prima di iniziare a lavorare, ha sempre desiderato entrare a far parte del gruppo. Al di fuori della fabbrica Cristina ama svegliarsi presto, ha una grande passione per la cucina e il giardinaggio e aiuta i suoi genitori lavorando nell’azienda agricola di famiglia.

Questo equipaggio incarna lo spirito inclusivo del Brand, che può contare su un team coeso, fatto di appassionati in tutti i propri dipartimenti. Un brand che intende coinvolgere i propri clienti così come i propri dipendenti, offrendo esperienze viscerali, esattamente com’è la 1000 Miglia, sempre rimanendo fedeli al proprio Dna di nobile sportività italiana dal 1910.

Non è un caso che il Brand utilizzi il claim “Join the Tribe”. Alfa Romeo è come di consueto protagonista dell’evento confermandosi il marchio più rappresentato in gara con ben 50 vetture schierate ai nastri di partenza. Tra queste, tre preziosi esemplari della collezione privata del marchio, normalmente in mostra presso il Museo Alfa Romeo di Arese: la 6C 1500 Super Sport del 1928, la 1900 Sport Spider del 1954 e la 1900 Super Sprint del 1956.