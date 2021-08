Minori, arriva «La notte del panettone in riva al mare»

Martedì prossimo, Minori sarà dolcissima: chi sceglierà di trascorrere questa giornata di fine agosto nella perla della Costiera amalfitana sarà accolto già dal mattino, tanto negli alberghi quanto negli stabilimenti balneari, con assaggi di panettone. L’evento «La Notte del Panettone in riva al mare» vedrà il suo momento clou in serata quando, a partire dalle 19.30, sul lungomare di Minori, si svolgerà, per la prima volta al Sud, la manifestazione curata dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, di cui è presidente Claudio Gatti, e con la collaborazione del maestro Salvatore De Riso, fra i soci fondatori dell’Accademia nonché Presidente dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani.

«L’appuntamento di Minori rappresenta una nuova tappa del viaggio verso la finale di Panettone World Championship che si svolgerà ad HostMilano nel mese di ottobre - spiega il Maestro Claudio Gatti - Rappresenta un importante momento d’incontro con il pubblico per sensibilizzare le persone sul valore dei lievitati artigianali e tradizionali; ma anche un momento di stimolo per avvicinare le persone alla conoscenza delle eccellenze italiane che sono famose in Italia e nel mondo».

Sarà un momento di grande suggestione oltre che di vera festa: i tanti pasticceri e lievitisti che parteciperanno all’evento, provenienti da tutt’Italia, arriveranno via mare e approderanno, alle 17.30, direttamente sul pontile che farà da porta d’accesso alla cittadina. Qui troveranno a fare gli onori di casa, assieme al presidente Gatti, Sal De Riso, decano della pasticceria italiana nonché testimonial appassionato della Costiera. Tutti assieme: Marco Avidano, Mario Bacilieri, Fabrizio Camplone, Emanuele Comi, Angelo Di Masso, Luca Diana, Francesco Favorito, Denis Dianin, Antonio Follador, Emanuele Lenti, Daniele Lorenzetti, Pietro Macellaro, Grazia Mazzali, Oscar Pagani, Paolo Sacchetti, Giuseppe Sartori, Valter Tagliazucchi, Vincenzo Tiri, Carmen Vecchione, Andrea Zino, Roberto Cantolacqua, Barba Cosmo, Aniello Di Caprio, Salvatore Gabbiano, Stefano Laghi e i Fratelli Pepe sfileranno sul lungomare, poi il tempo di allestire gli stand, e sul sagrato della Basilica di Santa di Trofimena, nelle immediate adiacenze del lungomare, inizierà la presentazione dell’evento seguito dalla consegna dei riconoscimenti.Saranno insigniti del premio “Stelle d’Italia”: il professor Domenico De Masi; l’attore e regista Alessandro Siani e i patron del Don Alfonso 1890, Livia e Alfonso Iaccarino. Mentre il Premio “Maestro Alfonso Pepe” sarà assegnato alla moglie e ai figli del maestro dolciere di Sant'Egidio del Monte Albino, prematuramente scomparso.

Alle 20.30 ci sarà l’apertura degli stand con l’inizio delle degustazioni. «Minori non è solo un luogo caratterizzato da una eccelsa proposta gastronomica, ma è anche una rinomata località turistica che offre la possibilità di godere di bellezze ambientali, siti archeologici e itinerari culturali - ha dichiarato il maestro Sal De Riso-. Per promuovere sempre di più e sempre meglio le ricchezze locali “La Notte del Panettone in riva al mare” sarà un appuntamento annuale. Ogni anno assegneremo le “Stelle d’Italia” a personaggi che si saranno distinti nei campi dello spettacolo, della cultura e dell’enogastronomia. Per la prima edizione abbiamo voluto delle vere e proprie eccellenze, personaggi che hanno inciso in maniera egregia nei loro rispettivi campi d’azione, in Italia e all’estero».

L’evento si avvale della collaborazione del comune di Minori, di Gusta Minori, della Proloco di Minori, del Consorzio del Limone Costa d’Amalfi I.G.P. e di Video Type. Accompagnano l’Accademia in tutti gli eventi promossi e organizzati: Agugiaro&Figna Molini - Le Sinfonie, Artecarta Italia Srl, Carpigiani Group, Cesarin Spa, Corman Italia Spa, Dolomia Acqua, Eurovo Service, Expensive Food - Vaniglia gourmet, Hausbrandt Trieste 1892 Spa, Icam Spa, Polin Group, ViebiGroup Srl e lo sponsor tecnico Goeldlin Chef.