Mira Sorvino in visita a Napoli: l'attrice americana è molto legata alla città

Serata da Oscar a Napoli per l’attrice americana Mira Sorvino. L’attrice (Premio Oscar nel 1996 come Miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione nel film La dea dell'amore, diretto da Woody Allen), ha fatto una lunga passeggiata per la città con un Cicerone d’eccezione: l’attore e produttore napoletano Luca Riemma.

Tra l’entusiasmo dei fans partenopei, Mira Sorvino si è diretta nel ristorante Punto Nave a Pozzuoli, in compagnia di Riemma, reduce dalla lavorazione del film «Italians» girato interamente a Los Angeles con la produzione "All in Films" di Michelle Danner e la società di produzione «3L Studios» dello stesso Riemma, Executive Producer anche John Couch, il primo vicepresidente Apple Education e Associate Producer Pascal Vicedomini. Presente anche il manager Riccardo Maria Monti, presidente dell’ultima edizione del Los Angeles Film Festival.



Non è la prima volta che la Sorvino manifesta tutto il suo amore per l’Italia. Pochi giorni fa, a margine del Gala del festival LA, Italia 2024 organizzato col sostegno del MiC e di Intesa Sanpaolo, all'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles, l’attrice ha dichiarato: «Vorrei avere anche io il passaporto italiano come mio padre Paul Sorvino. Spero di riuscirci presto! L'Italia è nel mio Dna e spero vivamente che anche i miei figli si innamorino del mio Paese d'origine così come lo era mio padre e lo sono io. Ricordo l'emozione di papà quando sbarcammo per la prima volta a Napoli per andare al festival Capri, Hollywood. Era il 2001 e fu un viaggio magico al punto da ispirarmi l'idea di sposarmi proprio a Capri con mio marito Chris Backus (nell'estate 2023, ndr)».