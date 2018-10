Giovedì 11 Ottobre 2018, 13:21

Si sceglie la seconda semifinalista campana per Miss Mondo che accompagnerà la napoletana Adele Sammartino nell’avventura a Gallipoli. E questa volta l’organizzazione, l’Ag Production di Giuseppe Puzio per la parte tecnica e l’associazione “Insieme si può”, ha voluto fare tappa a Brusciano, la città di Nunzia Amato, Miss Mondo Italia 2018 (in foto con Stefano De Martino durante la proclamazione), che ovviamente sarà la madrina della serata, presentata da Antonio Esposito, con le coreografie di Rosanna Giaquinto.Le miss si sfideranno sul palco sabato 13 ottobre nella centralissima piazza 11 settembre a partire dalle ore 21. Solo una di loro si assicurerà il passaggio del turno in una serata in cui tra una sfilata e l’altra ci saranno le esibizioni del comico napoletano Antonio Fiorillo de “I Made in Sud”.