Monte di Procida, domenica il Palio Marinaro dell'Assunta nel segno della tradizione e qualche novità

Venerdì 16 Agosto 2019, 14:19

Si disputa domenica 18 agosto a Monte di Procida il Palio Marinaro dell'Assunta. Otto equipaggi si sfidano a bordo dei gozzi tipici, rappresentando ognuno un quartiere del comune flegreo. Ai vincitori della vogata sono destinati i remi intarsiasti. Presenti inoltre anche le vogatrici dell'associazione VogAmare, mentre quest'anno poi è stata introdotta un'importante novità: quattro equipaggi femminili si confronteranno nel Trofeo delle Nereidi. Ciò a testimonianza di come questa competizione stia attirando a sé l'attenzione della popolazione.L'intento però, si ricorda, è promuovere la storia e la tradizione del gozzo, tenendo sempre a mente le parole di Tucidide: «Il Palio Marinaro dell'Assunta è la più nobile delle competizioni umane dove la Dea Ishtar incontra Abraxas e dove tutto ciò che accade, per quanto terribile possa essere, ha una sua misteriosa utilità». Sottolineamo infine che l'appuntamento è per domenica alle ore 18».