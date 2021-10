Alla Mostra d'Oltremare l'imperdibile appuntamento con il meraviglioso mondo delle zucche

Divertimento e spensieratezza dal prossimo 15 ottobre alla Mostra d'Oltremare di Napoli dove, grandi e piccini, con l'evento “Fuori di Zucca” potranno aggirarsi, come direbbero in America, nel meraviglioso mondo delle “Pumpkins”. In programma fino al 28 novembre nella rilassante atmosfera del Parco Robinson e organizzata da Alta Classe Lab, Fast Forward e Next Event, la manifestazione porterà in città una ventata di allegria.

Per tutti nel nome del “fantastico mondo delle zucche”, le forti emozioni di un’area nel verde con campi interamente ricoperti di zucche. All’interno del Parco i bambini saranno protagonisti di tante attività creative e divertenti. Potranno passeggiare nei campi, scegliere e raccogliere la zucca da intagliare o decorare negli appositi laboratori attrezzati; ascoltare favole narrate dal Racconta Storie; divertirsi e sfidarsi nel labirinto realizzato con balle di fieno. Infine, potranno trasferirsi nell’area cooking per ultimare la decorazione di un “dolce ricordo” da portare a casa. A disposizione dei visitatori ci sarà anche un'area food per la degustazione di prodotti e specialità a base di zucca e non solo. L’evento si terrà anche in caso di pioggia utilizzando le aree coperte e per lo stesso si consiglia di impiegare un abbigliamento adatto.