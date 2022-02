Alla Mostra d'Oltremare arriva la quarta edizione del salone Contract&Hotellerie

Torna il Salone dell'ospitalità Contract&Hotellerie che, alla sua quarta edizione, si prepara ad ospitare conferenze e incontri sulle nuove frontiere della progettazione per l'hospitality, nuovi format e soluzioni per il grande mercato del contract.

Dal 18 al 20 marzo il Salone, come ogni anno, si svolgerà nell'ambito della Borsa Mediterranea del Turismo che taglia il traguardo delle 25 candeline e accoglierà 20mila operatori professionali. Il Salone quest'anno amplia l'area espositiva ospitando aziende di arredamento, design, rivestimenti ed edilizia, tecnologie e domotica per alberghi, complementi di arredo, tecnologia per la cucina professionale, elettrodomestici, attrezzature, prodotti e servizi per il mondo dell'hospitality.

I visitatori professionalì sono titolari, direttori, direttori acquisti di hotel di tutta Italia, catene alberghiere nazionali ed internazionali, compagnie e navi da crociera, villaggi turistici, resort, centri benessere, strutture ricettive, bed & breakfast, associazioni di categoria, consorzi.