Museo Ferroviario di Pietrarsa, arriva la Befana

Giovedì 4 Gennaio 2018, 11:50 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 11:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Portici. Una Befana all'insegna dell'inclusione al Museo Ferroviario di Pietrarsa. Domani, a partire dalle 16:30 una serie di attività, promosse dall’Associazione “Oltre il muro” onlus, coinvolgerà genitori e bambini - autistici e non - con l’intento di favorirne l’incontro e abbattere la barriera dell’indifferenza. Un gruppo di animatori accoglierà piccoli e grandi, insieme alle loro famiglie, e seguirà i bambini di età fino a cinque anni durante una avvincente caccia al tesoro con la Regina. Per i più grandi, dagli undici anni in su, è invece prevista una avventura che li vedrà indagare, nelle vesti di detective, per risolvere un misterioso caso tra le locomotive e le carrozze esposte nel Museo.I treni d’epoca custoditi nei vari padiglioni saranno poi i protagonisti di un immaginario e fantastico viaggio nel tempo che coinvolgerà tutti gli ospiti dell’evento, a partire dall' incontro con i dinosauri, per giungere fino ai giorni nostri.Oggi il Museo ospita una collezione di 55 rotabili storici. Nel 2016 i visitatori sono stati oltre 65mila, mentre i viaggiatori a bordo del “Pietrarsa Express” oltre 2600: da luogo dei Borbone ad hub culturale, centro congressi internazionali ed eventi, completamente ristrutturato per essere meta del turismo mondiale. Ad inaugurare il nuovo corso per Pietrarsa, luogo della prima mitica tratta ferroviaria italiana Napoli-Portici, lo scorso marzo era stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le novità, tuttavia, non sono del tutto terminate. «Pietrarsa sarà presto raggiungibile da un approdo marittimo proprio, entro massimo i prossimi due anni»: a svelarlo nelle scorse settimane il direttore generale della Fondazione Ferrovie dello Stato, Luigi Cantamessa.