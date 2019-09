Il Nabilah presenta Shell, il progetto di Eugenio Tibaldi sulla Spiaggia Romana di Bacoli

Martedì 24 Settembre 2019, 19:20

Giovedì 10 ottobre, alle 19, il Nabilah presenta Shell, il progetto che l’artista Eugenio Tibaldi ha realizzato sulla Spiaggia Romana di Bacoli. Una narrazione unica e strettamente legata al territorio che evoca la forma di una conchiglia, da cui il nome, la più tipica del litorale flegreo. «Shell è un luogo sospeso in cui i materiali e le forme si confondono in un continuo gioco di rimandi e sovrapposizioni», spiega l’artista. Shell è uno spazio concettuale indefinibile, che sfugge alle classificazioni, dall’impatto fortemente emozionale; un luogo da vivere, da abitare per una sera.Shell nasce dalla lunga amicizia tra Eugenio Tibaldi e Luca Iannuzzi, proprietario del Nabilah, che ha voluto affidare allo sguardo dell’artista il restyling della struttura con l’idea di realizzare qualcosa di unico, capace di dialogare con la potenza del luogo, la Villa romana, la roccia di tufo, il mare. Il risultato è uno spazio non convenzionale che si ispira agli elementi naturali del sito e si integra con armonia nel paesaggio, al tempo stesso imponente ed aerea: più di 300 metri quadrati coperti da una tensostruttura che coniuga design e tecnologia, offrendosi come una trama preziosa di ultima generazione, capace di resistere ai venti forti di Ponente (fino a 68 nodi) che sferzano il litorale.Acciaio, legno, vetro e Pvc sono i materiali utilizzati nella realizzazione dell'opera. I volumi sono sottolineati attraverso una lamiera stirata dalla finitura in bronzo in grado di unire luce ed ombra, di ridefinire le linee di orizzonte e disegnare nuovi scenari. A guardarla dall’esterno o meglio ancora dall’alto, Shell appare come una gigantesca conchiglia adagiata sulla spiaggia. Gli interni svelano materiali naturali e colori caldi: tre alberi (una Sterlizia Nicolai detta Semi di Uccello del Paradiso, un Ficus Benjamin, una Dracaena Drago) abitano lo spazio insieme agli elementi. Tutto realizzato dai disegni di Tibaldi.