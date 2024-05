Naples Shipping Week 2024, l'evento conclusivo a Villa Campolieto: al via il gemellaggio con il Malta Maritime Summit

Villa Campolieto, palazzo storico gestito dalla Fondazione delle Ville Vesuviane, ospiterà nella serata di venerdì 4 ottobre la cena conclusiva della sesta edizione della Naples Shipping Week, la settimana internazionale dello shipping e della cultura del mare, in programma dal 30 settembre al 5 ottobre 2024. I

n una posizione fra le più felici e suggestive, a valle della borbonica strada delle Calabrie, non lontano dalla Reggia di Portici e contigua alla Villa Favorita, Villa Campolieto si apre verso il bosco della Reggia di Portici e l’area archeologica ercolanese. Un’ambientazione unica ospiterà quindi questo importante momento di networking riservato alla community dello shipping nazionale e internazionale.

Evento conclusivo di una manifestazione di profilo internazionale che coinvolgerà l’intera città con conferenze e incontri dedicati allo shipping, alla logistica e all’innovazione tecnologica in campo marittimo e con visite ed eventi culturali aperti alla cittadinanza. «La Naples Shipping Week, giunta alla sua sesta edizione, rappresenta ormai un appuntamento importante per il settore dello shipping e della portualità italiana» sottolinea Umberto Masucci, Presidente The International Propeller Club Port of Naples.

«Siamo molto contenti che alla preparazione dell’intenso programma ed al successo di questa settimana collabori un gruppo numeroso di associazioni e di stakeholders. La scelta poi della storica e spettacolare Villa Campolieto come luogo per la grande cena di venerdì 4 ottobre va nel solco dei luoghi d’arte dove abbiamo sempre celebrato i nostri eventi: un grazie alla Fondazione Ville Vesuviane che ha sin da subito condiviso il nostro progetto».

Dopo il successo dell’edizione 2023 della Genoa Shipping Week, Napoli riprende il testimone con una squadra organizzativa, guidata dal Propeller Club Port of Naples e da ClickutilityTeam, che da sempre coinvolge partner locali e nazionali, sia pubblici che privati.

Tante le novità di questa edizione: prima fra tutte il gemellaggio tra Napoli Shipping Week, Genoa Shipping Week e Malta Maritime Summit, evento a cadenza biennale, focalizzato sul settore marittimo e la sostenibilità, in programma a Malta dal 7 all’11 ottobre 2024.

«La voce dell'industria» sarà il fil rouge delle conferenze che riuniranno i più importanti e influenti stakeholder marittimi internazionali per discutere di politica, di ambiente, di industria navale sostenibile, di economia del mare, di geopolitica, di yachting e di turismo crocieristico. Come è consuetudine Naples Shipping Week ospiterà Port&ShippingTech, il Forum internazionale dedicato alle innovazioni tecnologiche per lo sviluppo del sistema logistico e marittimo, Main Conference della NSW giunto alla sua XVI edizione. La filiera dello shipping italiano, la transizione energetica e ambientale, “porti verdi” e fattore umano saranno invece alcuni dei macro-temi affrontati dalla manifestazione in programma al Centro Congressi della Stazione Marittima, in presenza e in live streaming, il 3 e 4 ottobre 2024.

Due giorni animati da incontri, dibattiti e aggiornamenti sui temi più attuali del settore che coinvolgeranno i principali attori del cluster marittimo italiano in costante dialogo con l’Europa e il Mediterraneo.